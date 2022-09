La íntima confesión de Karina Jelinek sobre su emblemática frase “Lo dejo a tu criterio”: “Me hacía preguntas incómodas”

Sin duda alguna, Karina Jelinek es una de las celebridades más reconocidas de Argentina debido a su capacidad de crear frases memorables. A su vez, cuenta con una amplia trayectoria, tanto en los medios como en el modelaje, que le brindaron su reconocimiento.

En esta ocasión, la modelo fue invitada a La Noche de Mirtha Legrand, donde habló acerca del origen de una de sus frases más icónicas, la cual fue inspiración para un sinfín de memes y se estableció como una de las contestaciones más utilizadas por la gente.

Es nada más ni nada menos que “lo dejo a tu criterio”, la cual comenzó de una forma muy llamativa y actualmente es parte de la marca que creó la modelo y actriz argentina.

Al ser consultada por el origen de esta particular frase, Karina respondió: “Esa es una frase emblemática en mi carrera. Fue cuando Gerardo Rozín me decía “Miss caras”, que yo hacía todas las caras iguales y él me decía ‘cara de triste’, ‘cara de enojada’... Eso me decía Gerardo pero después pasó lo de Jorge Guinzburg”.

Luego, abrió su corazón y recordó su experiencia junto con el conducto. “Me hacía varias preguntas incómodas. Yo en ese momento era muy chiquitita y me preguntó ‘¿Y en tu intimidad, qué hacés?’. Me puse nerviosa y le dije ‘lo dejo a tu criterio’ varias veces y ahí la gente me empezó a cargar por eso”, agregó.

Para finalizar, la empresaria reconoció sacar provecho de esta frase: “Hoy en día hice una empresa con eso. Tengo una línea con eso. Me fue bien. Hasta Susana Giménez decía ‘lo dejo a tu criterio’ cuando no quería responder algo”.

“Hasta Susana Giménez decía ‘lo dejo a tu criterio’ cuando no quiere responder algo”, remarcó, a lo que Marcelo Polino añadió: “Yo fui testigo de otra frase célebre en Chile cuando trabajamos juntos. Vino un periodista a preguntarle qué pensaba de las chilenas y ella le dijo ‘las chilenas son casi latinas’”.

