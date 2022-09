No se producen más neumáticos en el país por el conflicto sindical

A las 11 de la mañana de este lunes los representantes de Bridgestone, Fate y Pirelli, las tres empresas que fabrican neumáticos en la Argentina cuya producción se encuentra paralizada, volverán a verse las caras con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (Sutna), encabezado por su secretario general, Alejandro Crespo, en una audiencia, la número 34 convocada por el ministerio de Trabajo desde el inicio, en abril, del largo conflicto.

Los continuos paros y bloqueos sindicales ya ocasionaron una amplia secuela de perjuicios: pérdida de producción de al menos 1,3 millones de neumáticos, escasez, encarecimiento y contrabando de neumáticos desde países vecinos, aumento de las importaciones -al punto que el Ministerio de Economía inició una causa por “abuso de cautelares” en compras al exterior-, problemas de provisión de autopartistas y automotrices, que evalúan suspensiones por problemas para terminar sus productos, y pérdida de ingresos para los cerca de 5.000 trabajadores del sector que, debido a la reducción de turnos y horas de trabajo, dejaron de percibir sus salarios normales.



Con o sin Moroni

La reunión será en la sede central de la cartera laboral, sobre Avenida Alem, aunque estaba en duda si la encabezaría el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que fue quien la ofreció al Sutna el viernes por la tarde, para intentar reencauzar las negociaciones. En su ausencia, la reunión sería encabezada por el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, acompañado por la directora de relaciones laborales de la cartera, Gabriela Marcelló.

El miércoles pasado las partes se reunieron en el edificio que la cartera laboral tiene en la Avenida Callao, a dos cuadras del Congreso, y el encuentro tuvo un desarrollo tumultuoso y violento. Las empresas ratificaron allí su propuesta de un ajuste adicional de 16 puntos porcentuales de aumento salarial, completando un 66% en la paritaria 2021/2022, e iniciaron una oferta inicial de 38% de aumento en tres tramos para el primer semestre (julio-diciembre 2022) de la paritaria 2022-2023, a revisarse y ajustarse en marzo del año próximo. A pocos minutos de la reunión Crespo reaccionó violentamente, a los gritos y con exabruptos y empellones que hicieron que Marcelló debiera retirarse escoltada por la policía.

“No hay muchos mecanismos más para que las partes logren acordar”, coincidió una fuente del ministerio que encabeza Moroni. El funcionario nacional logró el viernes pasado que los miembros del Sutna evacúen el cuarto piso del edificio sobre Callao que habían tomado tras fracasar la audiencia.

Las empresas vieron el ofrecimiento de Trabajo al sindicato para la reunión de hoy como un signo de debilidad y quedaron estupefactas por la falta de reacción oficial a la ocupación durante 48 horas de un edificio público. De todos modos, repudiaron las expresiones del diputado José Luis Espert, que en un posteo en Twitter propuso aplicar “cárcel o bala” a los delegados del Sutna y, en otro, retirarle la personería jurídica a los sindicatos “cierra empresas”. Fate manifestó que no compartía esos dichos y que “más allá de mantener una diferencia pública desde hace casi cinco meses con el Sutna, los mismos no aportan nada a la solución del conflicto y generan una violencia innecesaria”.

Evacuación y cerco sindical

Tras evacuar la sede laboral, el Sutna inició un paro “hasta nuevo aviso” y el viernes por la noche sitió las tres plantas fabriles, ubicadas en Llavallol (Bridgestone), San Fernando (Fate) y Merlo (Pirelli) paralizando la producción local de neumáticos.

“No podemos negociar con una pistola en la cabeza”, dijo un empresario sobre la situación. “El diálogo siempre está abierto, pero hay temas que no vamos a rediscutir No veo ningún hecho nuevo que habilite una Conciliación Obligatoria que, por otra parte, después de cinco meses seria absurda”.

El punto más conflictivo es el reclamo sindical de que los turnos y horas trabajados sábados y domingos se paguen al triple (esto es, con un plus del 200%) que los de días de semana, algo no contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo del Sector (CCT 636) homologado en 2011, que incluye adendas por empresa. “El Sutna pretende cambiar un Convenio en una negociación paritaria”, dijeron desde el lado de las empresas. Es lo que no están dispuestos a rediscutir.

Cerradas

Mientras tanto, las tres plantas de fabricación de neumáticos de la Argentina permanecen cerradas. Bridgestone, de origen japonés y también dueña de la marca Firestone, anunció el cierre “temporal” de “todas sus operaciones en la Argentina”.

Pirelli calificó al sindicato de “cegado e intransigente”, lo acusó de violar “derechos fundamentales como la libertad de circulación y de trabajo que están consagrados por nuestra Constitución” y refirió la “paralización total” de su planta”.

Fate envió una carta documento intimando al Sutna que informe con al menos 24 horas de antelación “cuándo levantará el paro por tiempo indefinido que inició el viernes, para poder cumplir con exigencias vinculadas con la seguridad del personal e indemnidad de equipos y maquinarias, la convocatoria del personal e integración de los diferentes equipos de trabajo en los respectivos diagramas de turno, el aseguramiento de la provisión de insumos y materia prima y demás acciones necesarias para reanudar la actividad productiva”.

El Sutna cambió de manos en 2016. Ese año, la lista Negra-Granate-Marrón, de distintas expresiones de izquierda, venció por 100 votos a la Violeta, encabezada por Pedro Wasjesko, de la CTA kirchnerista de Hugo Yasky. En 2019 la lista Negra, encabezada por Crespo, del Polo Obrero, se presentó sola y le sacó a la de Wasjesco una diferencia de 1.400 votos. Su intransigencia no tiene el apoyo de la CGT ni de la CTA, pero en las últimas elecciones del Sutna se impuso por el 73% de los votos.

“Abuso de cautelares”

El sábado, en una entrevista radial, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, dijo que convocó al sector automotriz para que mantengan la producción de las plantas y consideró “sospechoso” el largo conflicto sindical en el sector de neumáticos. “Hemos iniciado en la Justicia Federal una causa por abuso de cautelares en el sector de los neumáticos. Y fíjese que casualidad: el sector está en un conflicto gremial de hace cinco meses”, señaló, sin aportar más datos.

De hecho, Economía difundió este domingo un cuadro sobre la importación de neumáticos en el que precisó, por ejemplo, que mientras en los primeros ocho meses del año se importaron 4,6 millones de unidades, un 47% más que en igual período de 2021, la importación por vía de cautelares aumentó 116 por ciento. La suma total importada, precisa el detalle, fue de USD 316,8 millones, un aumento del 73%, pues también aumentaron los precios, pero el valor de las importaciones vía cautelares aumentó mucho más: 197,4%, datos que parecerían estar fuera de línea con la evolución del Índice de Producción Industrial (IPI).

El principal importador es la propia Bridgestone, con USD 41,6 millones, seguido por Guerrini Neumáticos, una firma mendocina, con USD 24,5 millones de compras FOB de un total autorizado de USD 44,2 millones. En tercer lugar aparece Michelin Argentina, con USD 24,2 millones de importación, de USD 27,7 millones autorizados, y ya fuero del podio siguen Goodyear, Prometeon Tyre, Alfredo Ignacio Corral, Pirelli y Martolio Neumáticos.

Quién es quién

El informe precisa que el ítem “Cautelar” refiere empresas que tienen cautelares activas, “Terminal” a las empresas que, como las automotrices, productores de camiones y maquinaria agrícola, los usan como insumos para su producción, “Importador” a los grandes jugadores globales que traen su marca, tienen locales de reventa y grandes canales de distribución, como Goodyear, Michelin, Continental, Prometeon, “Revendedor”, a empresas que importan todo tipo de marcas, ya sea de los importadores u otras y poseen pocos canales de distribución, y “Fabricante” a los productores locales, esto es Fate, Bridgestone y Pirelli.

Otros coletazos del paro salvaje que afectan la producción local de neumáticos son que por la escasez y encarecimiento muchos automovilistas optan por emparchar en vez de reemplazar sus neumáticos, lo que puede tener efectos -muy difíciles de mensurar- sobre la seguridad vial, y un aumento del contrabando de neumáticos en diferentes puntos del país, pero principalmente en Misiones. Aun así, un reciente artículo del diario El Territorio, de Posadas, alertó sobre la falta de neumáticos en la capital misionera, ya que a los comercios del rubro les llega apenas el 10% de la mercadería pedida. “Los automovilistas –dice el artículo- buscan alternativas en neumáticos chinos que llegan de contrabando desde Paraguay”.

