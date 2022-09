Flor de problema: ¿Realidad o fantasía sobre la idea de hacer el edificio de Tribunales?

Meses atrás, la Provincia anunció la intención de construir en el Predio de la Flor un nuevo edificio para los Tribunales de la ciudad, otro para el Concejo y sumar dependencias para el Municipio.

En la presentación de la iniciativa estuvieron el gobernador Omar Perotti, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Rafaela Gutiérrez, el intendente Luis Castellano y el presidente del Cuerpo legislativo. En el encuentro se firmó un acta acuerdo y más tarde el Ejecutivo envió a los Concejales un proyecto de Ordenanza para la sesión del terreno, pero, de entrada, la oposición planteó que no estaba dispuesta a darle un cheque en blanco a la provincia con la donación del predio de mayor valor inmobiliario que posee el Estado municipal si antes no contaba con todos los detalles del proyecto y lo cedido se equiparaba con lo que la ciudad iba a recibir.

Los intentos del Ejecutivo y la bancada oficialista para ceder el predio hasta el momento fueron vanos porque las bancadas de Juntos por el Cambio y del PDP se mantienen firmes en contar con el anteproyecto antes de abocarse al tratamiento de la donación.

Días atrás, el Intendente convocó a todos los ediles a su despacho para mostrar un croquis digitalizado enviado por el área de Infraestructura de la Provincia con el proyecto del edificio de Tribunales que proyecta edificar, pero los opositores no quedaron conformes y se niegan a avanzar sin mayores precisiones.

El Concejo municipal ya decidió avanzar con una asesoría técnica, y se barajan nombres de profesionales para obtener información sobre la superficie que necesita para un edificio que contemple, por ejemplo, las necesidades a futuro.

La reunión de Comisiones de ayer, se abrió con Bottero comentando que el pasado viernes mantuvo conversaciones con magistrados del poder judicial local quienes le trasladaron la inquietud por la demora del proyecto que dona los terrenos a la Provincia, pero el edil les aclaró que “no hay un impedimento de tipo político sino que la postura opositora es conocer fehacientemente qué le que corresponde la ciudad siendo que se va a donar un predio tan importante”.

“Vimos el proyecto -refiriéndose a lo conversado con el Intendente- y de la superficie total son dos tercios para la justicia y el resto quedaría para el Concejo y dependencias municipales. Entendemos que toda esta idea no es un proyecto concreto”.

Además, Bottero sostuvo como indispensable “definir con el Ejecutivo cuántos metros cuadrados o cuántas plantas necesita el Concejo, cuánto necesita la Municipalidad o cómo hacemos la integración con un edificio de cuatro plantas que va a estar al lado”.

PODEMOS

PONER LÍMITES

Alejandra Sagardoy (UCR-JxC) reforzó lo del titular del Cuerpo y apuntó que “lo que se nos mostró en la reunión con el intendente Castellano no se trató de ningún proyecto, sino simplemente de un croquis hecho en computadora, que no se entendía mucho y le hicimos algunas correcciones”.

Por su parte Juan Senn (PJ) ratificó que desde su bloque “la voluntad es ceder el predio porque es una donación con cargo” y remarcó que el Cuerpo tiene “la facultad de establecer esos límites para cada una de las dependencias, darle despacho y votarlo”. A su vez, fue enfático al sostener que “es una Ordenanza de donación con cargo y podemos modificar los tiempos entonces hagámoslo”.

El concejal Ceferino Mondino expuso una apreciación no menor en esta circunstancia al afirmar “no lo vi ni convencido a Luis (Castellano) cuando nos convocó para ver el proyecto que en realidad fue un dibujo y no sabía bien para donde miraba un lado y para donde el otro”.

Quien sumó su aporte fue Miguel Destéfanis que tuvo la misma impresión que Mondino acerca del convencimiento del intendente Castellano. “Tan es así que tuvo que consultar tres o cuatro veces a Martino (secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano) porque no estaba al tanto sobre los tiempos y que parte miraba al sur y cuál al norte”.

El concejal Martín Racca salió al cruce expresando: “sensaciones podemos tener todos” apuntando a la subjetividad en la que incurrieron los opositores y apuntaló la necesidad de ceder el predio a la Provincia porque “¿cómo hacés un proyecto en un lugar que no sabés si lo tenés?

AVANZAR POR

NUESTRO LADO

En ese momento, Viotti le contestó a Racca y le puso pimienta al intercambio recordando que “la Provincia diseñó y licitó un Jardín en un terreno que no tenía” aludiendo al malogrado concurso de precios que se llevó adelante para construir el establecimiento en barrio Belgrano, pero con los trabajos adjudicados se comprobó que el terreno estaba en un proceso sucesorio y el Municipio nunca había logrado su posesión. Apoyado en esta observación dijo “no creo que esa se la excusa para no tener un diseño”.

“Creo que tenemos que avanzar por nuestro lado y decirle al Ejecutivo que avance con el suyo, cuando estén los tres anteproyectos, los compatibilizamos y se arma un solo proyecto entre los tres. A partir de ahí podríamos tener una idea sobre plazos. Pero lo que nos interesa es saber cuántos metros van a quedar para la Municipalidad y el Concejo. En concreto, debemos concentrarnos en generar nuestro anteproyecto y pedirle al Municipio el suyo; llevará 60 o 90 días más, pero si se habla de un plazo de 10 años apretando un poco el acelerador durante la obra pueden recuperarse estos días”.

¿CAMBIARON

LA BOCHA?

“Me aclaran, algo que para mí es nuevo, que al predio de La Flor iría todo lo que es la justicia penal (Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa, jueces penales de primera instancia y Cámaras de Apelación), y yo, puedo estar equivocado, tenía entendido que se mudaba todo Tribunales, pero no es así. Todo lo que es civil y comercial seguirá funcionando en el edificio actual”, dijo Germán Bottero.

