Wanda Nara contó qué pasará con sus hijos tras su separación de Mauro Icardi: “En Estambul no se enteran de nada”

Mauro Icardi y Wanda Nara pasaron un año repleto de crisis, reconciliaciones, peleas públicas, cruces mediáticos y un centenar de comentarios en las redes sociales. Ahora, ya separados públicamente, la empresaria tuvo una charla exclusiva con Yanina Latorre donde le dió detalles de la separación y sobre el futuro de los hijos que tienen en común que recientemente comenzaron las clases en Estambul, la nueva ciudad donde juega Mauro.

La panelista de LAM, Yanina Latorre tuvo una extensa charla con Wanda Nara y comentó: “Hablamos bastante bien, me dijo que todos los chicos menos el más grande que ahora viajó a Milán para estar con Nora y con el papá. Los demás están en Estambúl. Ella ahora termina de grabar “La Máscara” y la contrató Telefé para otro programa. Asi que ella no se va, se queda y empalma que cuando termina de grabar este programa próxima, ya los chicos están de vacaciones y ella los va a ir a buscar”.

“Le pregunté si van a seguir viviendo en Estambúl y me dijo que por ahora sí, que los chicos no miraban la tele, que en Estambúl no se enteran de nada. Estan re protegidos de todo esto”, comentó Yanina. Y luego de un ida y vuelta con las demás panelistas, Latorre optó por leer directamente el chat que tiene con Wanda: “Los nenes estan re bien, no ven tv y menos de acá. Van muchas horas al colegio, hacen deportes, es muy largo el colegio y el que está allá con ellos es mi suegro y mi mamá que ahora se fue con el más grande a Italia”.

No es la primera vez que Wanda Nara pasa por una situación así ya que el romance entre ella y Mauro Icardi nació hace casi diez años atrás, en medio de una de las polémicas más recordadas dentro del mundo del fútbol y del espectáculo. Ella estaba casada con Maxi López quien, a su vez, era mejor amigo de Mauro.

