Se separó Zaira Nara de Jakob Von Plessen

Luego de varios meses de incertidumbre, en los cuales los rumores no dejaron de ir y venir, Zaira Nara anunció finalmente su separación del empresario austríaco Jakob Von Plessen. Luego de ocho años en pareja y dos hijos fruto de esa relación, ambos decidieron tomar caminos separados.

La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta de Instagram de la modelo, donde subió en una de su historia el siguiente escrito: “Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”.

“Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias. Zaira”, añadió a modo de cierre la hermana de Wanda Nara, dejando bastante claro que la situación es privada y no compartirá ningún tipo de comentario a la prensa.

La situación entre Zaira Nara y el empresario parecía estar bastante tensa desde fines del año pasado, cuando todo indicaba que este había ayudado a Mauro Icardi a llevar a cabo su infidelidad con la China Suárez. Asimismo, varios rumores indicaban que Von Plessen había vuelto a viajar a París y allí engañó a la modelo.

“No estaba separada, pero hubo un temblequeo, que se yo”, comentó, en ese entonces, la hermana de la empresaria durante una entrevista que le realizó el panel de LAM. En ese mismo contexto, explicó que sintió la necesidad de aclarar porque “estaba acostumbrada” a que se hable de ella, pero no del padre de sus hijos.

Por otro lado, la panelista Pía Shaw reveló que había mantenido una conversación con la modelo y le contestó: “Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jakob que no es, jamás lo encontré con nadie’”. “También me dijo ‘me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia, por los amigos, no es real’”, agregó la periodista en medio de los rumores que habían surgido en mayo de este año.

Fuente: la100.cienradios.com