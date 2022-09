El novio futbolista de Morena Beltrán publicó la primera foto junto a ella desde que blanquearon

El de Tomás Mantia es, desde que se confirmó su noviazgo con la periodista Morena Beltrán, uno de los nombres más buscados en la red. Él, de total perfil bajo, mantiene su postura de permanecer en ese estado y además de no conceder entrevistar ni exponerse en las redes sociales, en las útimas horas publicó una historia junto a ella en un restó porteño.



A los novios se los ve relajados, sentados a la esa donde compartieron un trago y, lejos de llamar la atención, aparecen como una pareja común y corriente disfrutando en este caso de un rato al aire libre.

Quién es Tomás Mantia, el novio futbolista de Morena Beltrán

El defensor surgió de las divisiones inferiores en Rosario Central, llegó hasta la Reserva del “Canalla” y luego fue cedido a Tiro Federal de Rosario en el Federal A 2014.

En 2015 arribó a Defensores de Belgrano y allí se destacó en el plantel que peleó dos años seguidos la posibilidad de ascender a la Primera B Nacional hasta llegar a Mar del Plata.

Su paso más destacado se dio en 2019 cuando fue parte del plantel de Alvarado de Mar del Plata, que logró el histórico ascenso a la Primera Nacional.

Cómo resguarda Morena Beltrán su intimidad

En una nota que brindó a la radio Urbana Play tiempo atrás, Morena Beltrán fue consultada sobre su ejercitado resguardo de la vida privada. “Prefiero mantener todo con bajo perfil, yo siempre fui muy de mi barrio y a los de mi barrio no les llama la atención verme, entonces no me persiguen con fotos ni nada. Tampoco es que no hago cosas para que no me vean. Hago mi vida tranquila y normal”, respondió.

Es por esto, acaso, que aunque la pareja ya está consolidada desde hace tiempo, fue pocos días atrás cuando salió a la luz el noviazgo entre la periodista Morena Beltrán y el futbolista Tomás Mantia. La información se confirmó luego de que se conociera una foto en la que se los puede ver juntos y enamorados, tomada en abril pasado, pero que recién se hizo masivamente pública a principios de este mes.

Fuente: TN