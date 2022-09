Patricia Bullrich criticó al Gobierno por todos los conflictos: «Estamos viviendo fuera de la ley»

Patricia Bullrich salió al cruce de las personas que decidieron quedarse acampando en la Avenida 9 de Julio. La exministra de Seguridad exigió un accionar político y de la Justicia para evitar ese estilo de manifestación. La líder del PRO no titubeó a la hora de asegurar que «hay que hacer un causa» a cada uno de los acampantes que hay en la arteria principal.

La dirigente opositora reclamó para que se liberen las calles tomadas por la Unidad Piquetera y el Polo Obrero. La exfuncionaria de la administración de Mauricio Macri, comentó cómo actuaría si le tocase estar al mando de la cartera que lidera Aníbal Fernández: “Todas esas personas tienen que tener causas. Ahí hay un delito infraganti«, explicó en TN.

«No podemos tener eso en la 9 de Julio, hay cientos de familias que se están fundiendo porque tienen negocios ahí y no pueden trabajar. No podemos seguir dejando este desorden. Si este Gobierno no lo hace hay que ir contra el Gobierno por la pérdida total del valor de la ley para los ciudadanos”, agregó la ex legisladora que al mismo tiempo sumó los problemas en Vills Mascardi y el ataque de la CGT a una empresa.

La suma de cada conflicto puede repercutir más fuerte, según Patricia Bullrich. «Tenemos fábricas tomadas, el sur tomado, escuelas tomadas, un acampe en la 9 de Julio, el ataque de los camioneros, tenemos que terminar con esta Argentina de la anomia, de la anarquía, de la destrucción de la ley como elemento de convivencia. Basta de una vez por todas, hay que lograr tener orden«, indicó.

La posible candidata a la presidencia añadió a los conflictos que vienen aconteciendo los últimos días, la toma de colegios en la Ciudad: «Buscan generar la idea de una crisis educativa en la Ciudad. Le tiene que caer todo el peso de la ley a los que están tomando e impidiendo la educación. Basta de vivir fuera de ley«, sentenció Patricia Bullrich.

* Para www.elintransigente.com