La tabla a la que le reza River: solo podrá clasificarse a la Libertadores si suma en la Liga Profesional

River está en el peor momento de la era Gallardo y de eso ya no caben dudas. Eliminado en octavos de final de la vigente Copa Libertadores, demasiado lejos de la cima en la Liga Profesional y recientemente eliminado de la Copa Argentina, deberá sobreponerse además al bajón anímico porque ya no tiene margen de cara a la clasificación a la Libertadores 2023 para la que ahora solo le quedó una vía de acceso: los puntos que sume en la tabla anual.

Cómo está River en la tabla anual y de qué depende su clasificación a la Libertadores 2023

En la tabla anual River está tercero entre los cuatro que se clasifican a la Copa Libertadores 2023. El primero es Racing, con 67 puntos, luego viene Boca con 66 -ya clasificado-, River con 61 y Argentinos con 60. Por detrás y con plaza de Sudamericana está Argentinos, a solo tres puntos del “Millnario” y la distancia podría aumentar o perderse ni más ni menos que porque se enfrentarán el próximo domingo, desde las 20:30, por la 22° fecha de la Liga Profesional.

River ya no puede perder en la Liga si quiere entrar a la Libertadores 2023

A River solo le queda sumar la mayor cantidad de puntos en la Liga Profesional de Fútbol para clasificarse a la próxima Copa Libertadores por Tabla Anual y le quedan seis fechas hasta el final en las cuales tendrá que enfrentar a dos rivales directos como Argentinos y Estudiantes, y a dos entrenadores karmáticos: Carlos Tevez, en la anteúltima fecha cuando visite a Rosario Central, y Fernando Gago, cuando reciba en la última a Racing.

La tabla anual para definir quiénes van a las Copas

Racing 67 (por ahora clasificado a la Libertadores 2023 por la tabla anual)

Boca 66 (Clasificado a la Libertadores 2023 por ganar la Copa de la Liga)

River 61 (por ahora clasificado a la Libertadores 2023 por la tabla anual)

Gimnasia 60 (por ahora clasificado a la Libertadores 2023 por la tabla anual)

Argentinos 58 (por ahora clasificado a la Sudamericana 2023 por la tabla anual)

Estudiantes 55 (por ahora clasificado a la Sudamericana 2023 por la tabla anual)

Huracán 55 (por ahora clasificado a la Sudamericana 2023 por la tabla anual)

Defensa y Justicia 53 (por ahora clasificado a la Sudamericana 2023 por la tabla anual)

Atlético Tucumán 52 (por ahora clasificado a la Sudamericana 2023 por la tabla anual)

Newell’s 52 (por ahora clasificado a la Sudamericana 2023 por la tabla anual)

Tigre 50 (fuera de copas 2023)

Qué rivales le quedan a River hasta el final de la Liga Profesional

Fecha 22: vs Argentinos (V) RIVAL DIRECTO

Fecha 23: vs Estudiantes (L) RIVAL DIRECTO

Fecha 24: vs Patronato (V)

Fecha 25: vs Platense (L)

Fecha 26: vs Rosario Central (V)

Fecha 27: Racing (L).

