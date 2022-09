La China Suárez habló a fondo de sus amistades rotas por los escándalos: “Sentí un dolor muy grande”

La China Suárez se sinceró ante la prensa respecto a sus amistades con otras famosas, que se fueron rompiendo a través del paso del tiempo y, en la mayoría de los casos, por escándalos mediáticos.

“Yo entendí que al que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere”, sentenció con firmeza la actriz. “Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera”, aseguró en diálogo con ¡Hola! Argentina

Al igual que en sus vínculos amorosos, la China se mueve con libertad y no se banca los planteos: “Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos... A mí no me gustan los planteos en las relaciones amorosas, mucho menos en la amistad”, apuntó.

“Yo jamás le pediría explicaciones a un amigo de lo que hace o deja de hacer”, aseguró. Sin embargo, todas las situaciones a las que se enfrentó no le fueron gratuitas. “Sentí un dolor muy grande, no voy a mentir”, dijo con honestidad.

A pesar de eso, pudo encontrar un lugar de bienestar en esta realidad. “Después entendí que, con los años, el círculo de amigos se va cerrando y me siento cómoda con eso”, expresó.

Cuáles fueron las amistades famosas quebradas de la China Suárez

La China Suárez creció en el medio y es por eso que gran parte de sus amistades las hizo a través del trabajo, que estuvo presente desde que era chica. Entre su grupo más cercano se encontraban Mery del Cerro, Gimena Accardi y Paula Chaves.

En el caso de su amistad con Gimena, todo se quebró tras la muerte de Santiago, el hermano de Nico Vázquez, ya que muchos la cuestionaron por no acompañar a sus amigos en el dolor que les tocó atravesar.

“Le cuesta reaccionar ante el dolor”, señaló Paula Chaves en defensa de su todavía amiga, hace algún tiempo. Y puso un duro ejemplo: “Estaba de viaje con Cabré cuando falleció su papá, le avisaron y no volvió”.

Paula se distanció de la China después de que estallara el Wandagate. En Los Ángeles de la mañana compartieron la información: “El 20 de agosto hay una conversación entre Paula y la China en la que le pregunta si es verdad o no y ella lo desmiente absolutamente”.

Además, se habrían filtrado unas declaraciones que hizo la China durante una sesión de fotos. “Dijo que Paula era una atrevida, mala persona y que no entendía por qué se había metido”, aseguraron.

Mery del Cerro fue de las pocas que estuvo del lado de su amiga cuando estalló el escándalo del motorhome, cuando se conoció el vínculo de la actriz con Benjamín Vicuña. En una entrevista reciente, le preguntaron si estaba todo bien en su amistad, algo que Mery confirmó aunque no quiso entrar en detalles.

Fuente: TN