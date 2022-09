Alejandro Fantino dijo que le “escupiría la cara” al que le proponga trabajar con Closs y Vignolo

Los periodistas Alejandro Fantino y Mariano Closs están distanciados desde hace algún tiempo después de una discusión al aire en el que el conductor de Animales sueltos se sintió “ninguneado”. Ambos compartían pantalla en la señal ESPN, pero después de ese cruce nunca más se los volvió a ver juntos.

A propósito de este tema fue Fantino el que rememoró esa vieja pelea en un programa que sale vía Twitch llamado Neuramedia. Allí, el conductor decidió descargarse y explotó de furia recordando esa situación.

“Que nunca más nadie en el periodismo clásico como Mariano Closs me diga ‘esto es fútbol’. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa ‘esto es Esparta’, le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie”, disparó.

Ante la atónita mirada de sus compañeros, Fantino prosiguió con su discurso y sacó pecho: “¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario, tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda”, lanzó.

Además, Fantino aclaró que no habló antes del tema porque estaba esperando tener un espacio propio en el que ningún gerente lo llame a la oficina y le pida que baje el tono de las acusaciones: “Espere tener mi lugar para decirlo de mi barco y no desde el barco de otros que ahora estarían diciéndome que afloje. Mi barco, chiquitito, 20 cañones de un lado y 20 cañones del otro”, expresó de manera metafórica.

El origen de la pelea entre Alejandro Fantino y el Pollo Vignolo

El 9 de diciembre de 2020, Alejandro Fantino y Mariano Closs mantuvieron un cruce televisivo en el marco del partido por Copa Libertadores entre Boca e Inter, en donde el Xeneize logró pasar de fase, pese a haber perdido de local.

El conductor de “Animales Sueltos” señaló que el bajón futbolístico que Boca mostró ante Inter se debió en parte al karma de la fecha en la que se jugó el partido (aniversario de la final de Madrid ante River), mientras que Closs menoscabó su argumento: “Yo analizo fútbol”, dijo.

Closs terminaba de relatar el Boca-Inter de la vuelta de octavos de final de la Libertadores, y participaba de un dúplex con el programa de Fantino, quien apuntó a la fecha del 9 de diciembre como factor psicológico de la caída de derrota durante el partido que luego revirtió con la definición por penales.

Fuente: TN