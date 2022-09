«Sergio Massa me da asco moral»: Elisa Carrió arremetió contra el Gobierno

En Argentina se vivió uno de los sucesos más duros desde la vuelta a la democracia a principios de septiembre. La vicepresidente Cristina Kirchner sufrió un ataque armado en el cual intentaron dispararle en dos ocasiones pero la bala no salió. Este hecho causó conmoción dentro del Frente de Todos e incluso también en la oposición, quienes repudiaron la agresión tal y como hizo Elisa Carrió.

La ex diputada rechazó cualquier tipo de violencia aunque aclaró que «cuando uno incita a la violencia y causa tumulto, puede venir la cuchillada«. Para ello ejemplificó con un ejemplo del interior del país: «En una fiesta de chamamé que son todos amigos, de repente uno que te tiene bronca y está tomado te mete un cuchillo», comparó.

A pesar de esto, Elisa Carrió aclaró en TN que «todos tendríamos que tener la mente sana y creer» que el hecho es real. «Parece una broma porque en un país que parece un psiquiátrico nadie se cree nada. Más todavía cuando la bala no sale. El hecho existió, que la nación no dude. Que esta sea una nación de la mentira y nadie crea es otra cosa pero sucedió», enfatizó.

Más críticas al Gobierno



Por otra parte, la dirigente de la Coalición Cívica apuntó contra otros miembros del oficialismo y Sergio Massa se llevó la peor parte. «Asco moral me da Massa«, indicó Elisa Carrió sobre el ministro de Economía que presentó el Presupuesto 2023 en Diputados, algo que también criticó: «Hay dos problemas en el presupuesto, llevan al quebranto del BCRA el año que viene. Hay una inflación descontrolada e imparable y un presupuesto mentiroso del 65% de inflación. Los trabajadores no pueden comer hoy, los salarios no alcanzan para la comida», cuestionó.

Por último se refirió al presidente Alberto Fernández de quien dijo que «no tiene decisión de Gobierno» pero que «Puede ser una figura importante para una transición pasiva» del mandato en 2023. Esto es teniendo en cuenta que el partido opositor gane en el proceso electoral y asuman la presidencia, algo que durante el Gobierno de Cristina Kirchner no quiso traspasar.

* Para www.elintransigente.com