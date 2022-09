Mar Tarrés respondió a las críticas por vender vestidos de 100 mil pesos

Además de ser una modelo plus size y una referente body positive, Mar Tarrés tiene una faceta empresaria: es dueña de su propia marca de ropa de talles grandes.

Sin embargo, en las últimas horas se vio en el ojo de la tormenta después de que varios usuarios señalaran que sus precios no son aptos para todos los bolsillos. En diálogo con TN Show, ella hizo su descargo.

La polémica salió a la luz después de que Estefi Berardi abriera una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Allí una usuaria reclamó: “Mar Tarrés habla de igualdad de plus size y te vende una campera en 60 mil pesos”.

La panelista aseguró que no es la primera queja que recibe al respecto y compartió una captura de catálogo de prendas donde se veían vestidos que iban desde los 25 mil pesos hasta los 133 mil.

En el Instagram de la firma también se pudieron ver varios cuestionamientos. “Amé este vestido pero pregunte por WhatApp y me dijeron que sale $112.000. El más barato $78.000″, “Qué pena que jueguen así con nosotras... una se ilusiona va y después nada o no podes pagarlo”, fueron algunos de los comentarios.

El descargo de Mar Tarrés tras la acusación por sus altos precios

En diálogo con este medio, Mar Tarrés se mostró indignada con la polémica. En primer lugar, dejó en claro que tiene una línea nacional y otra importada, luego destacó que su firma le da trabajo a muchas persona y remarcó que este escándalo repercute de manera negativa en su firma.

“Tenemos una línea nacional, supereconómica, superaccesible, donde hay vestidos de fiesta que van desde los 6 mil a los 15 mil pesos. Y tenemos la ‘Selecta’, que es una línea muy chiquita de productos importados”, precisó.

Respecto a esta última señaló que se trata de telas y confecciones que se hacen en el exterior y que muchos están íntegramente bordados. “Son vestidos que los compramos en dólares, los importamos y todo esto tiene un costo”, argumentó.

Además, remarcó que “es una línea nunca vista en Argentina”. “Yo entiendo que el común de la gente no la puede pagar y por eso mismo no está en todas las sucursales. Porque entendemos que no tenemos una gran clientela para ese producto”, cerró.

En cuanto al enojo que le ocasionan las críticas, expresó: “Acá estamos laburando. Mar es una empresa que le da trabajo a mucha gente y confunden que yo tengo una campaña inclusiva de talles grandes y que doy charlas gratuitas de activismo body positive, siendo que no vivo de eso, con que tengo que regalarle la ropa a la gente”.

“En mi marca no puedo hacer caridad ni puedo ser inclusiva con los precios porque tengo que pagar los impuestos, los sueldos, las cargas sociales. Nosotros somos una empresa, no hacemos caridad. Nuestro negocio es vender ropa, el que puede la compra y el que no me parece pésimo criticar y llevarlo a un nivel mediático porque hay muchas personas que viven de esto”, cerró molesta.

