Milei podría ser "aliado" del kirchnerismo si prospera la idea de suspender las PASO

El debate por la posible suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) parece tener más puntos especulativos que certezas. Más bien, hay una sola certeza: un diputado aliado al kirchnerismo oficializó la idea a través de la presentación de una propuesta pero en el Frente de Todos todavía no hay una postura unánime al tiempo que la oposición teme que Javier Milei sea la llave para que avance la iniciativa.

La duda ronda desde hace días por la cabeza de los principales armadores de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Hay, en ese espacio, un consenso más firme que en el oficialismo de que no se deben cambiar las reglas de juego a último momento, a pesar de que aún resta un año para las elecciones Presidenciales.

Pero en el Frente de Todos el clima pinta enrarecido. Días atrás el senador nacional José Mayans fue el que dijo públicamente que "hay muchos sectores políticos que no están de acuerdo con continuar las PASO, que directamente se vaya al sistema anterior".

También el gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo que "evidentemente es un debate que se está dando". La idea quedó en el aire y no se escucharon mayores apoyos del mismo peso vinculados al kirchnerismo.

Más bien, en la interna vereda interna de en frente, el diputado nacional Leandro Santoro fue categórico: "No corresponde suspender las PASO para 2023".

El devenir de las declaraciones deja al descubierto que en el Frente de Todos no hay, al menos hasta el momento, un consenso firme respecto al tema. Sin embargo, el espacio oficialista que tiene a la Cámara de Diputados como un terreno hostil que presenta bastante dificultad para avanzar en la mayoría de las propuestas, en esta tendría el camino bastante allanado gracias a Milei.

Cómo está el mapa

Mientras atenuó sus apariciones públicas después de las tumultuosas semanas en las que recibió fuertes críticas por haber denunciado a periodistas, haberse pronunciado sobre la "venta de órganos" y a favor de la libre portación de armas, Milei se vio fortalecido dentro de la interna libertaria.

Ocurre que cada vez se acerca más a su espacio la diputada que integra formalmente la bancada de Avanza Libertad con el otro referente, el economista José Luis Espert. Y en el marco de esa interna situación es que el oficialismo tendría a su disposición las llaves para avanzar con la suspensión de las PASO si es que hay una decisión firme.

El escenario básico está claro en el oficialismo pero también mantiene preocupados a los opositores.

El Frente de Todos tiene 118 diputados y diputadas, un número importante pero que no alcanza por si sólo para lograr el quórum de 129 necesarios para plantear la discusión en el recinto. Sin embargo, el espacio aliado Juntos Somos Río Negro aportaría cinco votos además de haber formalizado la iniciativa por medio de uno de sus integrantes, el diputado Luis Di Giacomo.

A esos 123 votos se le sumarían los tres cordobeses del bloque Córdoba Federal, donde la influencia del gobernador Juan Schiaretti apunta a la suspensión de las elecciones que comenzaron a practicarse en 2009.

Tres votos clave

Javier Milei está acompañado por Victoria Villarruel quienes ocupan las dos bancas de La Libertad Avanza, a las que podría sumarse Carolina Píparo de consumarse su alejamiento de Espert.

Y una de las pocas certezas que aparecen en el escenario en la actualidad es que suspender esa instancia electiva significaría un ahorro para las arcas del Estado. Milei, desde que comenzó a influir en la opinión pública, nunca dejó dudas de que ese tipo de medidas de recorte y achique le resultan atractivas.

Así las cosas, el economista se enfrenta a un dilema que posiblemente deba resolver en el recinto de la Cámara en caso que se trate el tema. La especulación indica que partiendo de la base mencionada en el párrafo anterior sería uno de los motivos por el cual votaría a favor de una eventual suspensión.

No menos importante es el pronunciamiento que hizo semanas atrás en Twitter su armador Carlos Kikuchi, que si bien no tiene para el economista la misma influencia que su hermana Karina, es una persona a la que Milei escucha. "En un País donde la mayoría de la gente no tiene para comer o comprar remedios, insistir con las Paso obligando a los Argentinos a pagar con sus impuestos la interna de JxC, es de una falta de solidaridad e inmoralidad absoluta. La casta al palo!!", opinó Kikuchi.

De votar a favor de la suspensión y que Píparo lo haga en la misma línea, el Frente de Todos llegaría a los 129.

Villarruel y la suspensión: "Lo tengo que discutir"

Con el debate en marcha, la diputada Villarruel fue consultada por PERFIL y consideró que las PASO "representan un ejemplo del oportunismo político de los que las crearon sabiendo que sería el pueblo el obligado a pagar y votar una encuesta previa a las verdaderas elecciones", en relación al kirchnerismo.

ara la compañera de bancada de Milei, las Primarias son un "invento" que "logró que se fortalezca la polarización y los grandes partidos políticos, perjudicando a las estructuras más pequeñas o que recién surgen cómo es nuestro caso".

Y como punto central, Villarruel opinó que si bien no cree que deba repetirse "el oportunismo de usarnos a todos para derogarlas cuando tenemos una elección tan próxima", afirmó: "Dicho esto, (la suspensión) es algo que tengo que discutir con nuestros votantes de La Libertad Avanza que son los que me eligieron para representarlos".

