Jorge Ferraresi sobre las elecciones del 2023 y la grieta: «La diferencia no es mínima»

Las elecciones 2023 ya comienzan a ser un tema central en el discurso de los políticos de nuestro país. En octubre del próximo año Argentina deberá elegir a su nuevo Gobierno y esto pone nuevamente el Frente de Todos y a Juntos por el Cambio, las dos mayores fuerzas del país, en planos enfrentados pero Jorge Ferraresi se animó a compararlos.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, sostuvo que «hay que plantear la grieta con cuestiones claras: cuando planteamos dos modelos de país, de un lado son 55 mil viviendas paralizadas, y del otro lado, viviendas construidas, convertir sueños en derechos», apuntó. De esta manera, comenzó con polémica la carrera rumbo al año entrante.

«La diferencia no es mínima, no es una discusión de matices, es una discusión profunda, y tiene que ver con el futuro de la Argentina que dejamos«, aseveró Jorge Ferraresi según NA. Además, recordó que con «Cristina (Kirchner) terminó la distribución de la riqueza en 52% para el capital y 58% para el trabajo, hoy estamos 60% para el capital y 40% para el trabajo. Si estamos de este lado de la grieta vamos a seguir trabajando para que vayamos 50% a 50%. Los del otro lado, van a trabajar para que vaya a 70% a 30% en favor del capital», cargó.

En este mismo sentido, remarcó que ellos trabajan para «cumplir sueños» pero en realidad es «convertir derechos, y el derecho se convierte cuando es una política de Estado que se mantiene en el tiempo. A los hijos hay que dejarles un país que les permita el día de mañana tener el derecho a tener una vivienda», reafirmó el funcionario.

¿Y el diálogo con la oposición?

Estas declaraciones de Jorge Ferraresi lejos están de ser alentadoras a un diálogo con la oposición, tema sobre el cual también habló «Se habla mucho del diálogo, y está bien que se hable, pero lo que hay que poner sobre la mesa es qué pasa si gobiernan unos o gobiernan los otros. Se habla de la grieta, y si estás de un lado, te vas a jubilar a los 60 y los hombres a los 65. En el discurso, del otro lado de la grieta te vas a jubilar a los 70 y a los 75″, remarcó.

«Teníamos un debate sobre la forma. Muchos decían que teníamos malas formas y que era bueno el diálogo y el consenso. Lo hemos aplicado, pero no funcionó. Venimos de un proceso complejo de la economía, hoy Sergio Massa lo acomodó y reforzó las reservas del Banco Central, ahora tiene que venir la etapa distributiva. Ahí vamos a elegir de qué lugar del electorado vamos a estar. Si no nos peleamos con nadie no habremos representado lo que vinimos a representar«, concluyó.

* Para www.elintransigente.com