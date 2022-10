Javier Milei encabezó un acto en Tucumán con miras a las elecciones: “Voy a ser el próximo Presidente”

Javier Milei encabezó un acto público en Tucumán, en el marco de su campaña presidencial rumbo a 2023. El líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado por Ricardo Bussi, el jefe de Fuerza Republicana, dirigente tucumano con el que el diputado nacional ratificó un acuerdo político de apoyo mutuo. “Voy a ser el próximo Presidente de la Argentina”, aseguró.

Durante una hora, el diputado nacional expuso sus ideas económicas, enlazadas con mensajes políticos contra el “modelo de la casta” y las “ideas socialistas”. Desde la organización creen que había cerca de 30 mil personas.

“El suelo tucumano es la tierra que respira libertad. Es increíble que 200 años después de que se declarara la Independencia tengamos que seguir peleando por la libertad”, comentó Milei en el inicio de su discurso y exaltó: “Esta vez somos espoleados y robados por la maldita casta de la corporación política”.

El líder de La Libertad Avanza fue el único orador del acto que se desarrolló en plaza Alberdi. A diferencia de su última presentación en el teatro Broadway, el libertario volvió a lucir estética rockera. En el escenario, detrás de Milei hubo todo el tiempo una imágen del prócer argentino Juan Bautista Alberdi.

Milei cruzó la plaza Alberdi en medio de la multitud, entre selfies y arengas, al ritmo de “Panic show”, de La Renga. Con su típica campera de cuero negra, con un chaleco antibalas debajo, el libertario se sumergió entre el público en una caminata de más de una cuadra hasta el escenario.

Como es habitual, el dirigente cuestionó la “inconsistencia del modelo de la casta, que habla de que donde hay una necesidad, nace un derecho”. Con críticas al marxismo y las “ideas socialistas”, durante su discurso intercambió una síntesis de los conceptos de la Escuela Austríaca con mensajes políticos.

“El modelo de la casta se materializa en un profundo déficit fiscal. Los inmorales de los políticos lo quieren financiar con endeudamiento y eso implica impuestos futuros, que serán pagados por nuestros nietos y por los que están por nacer”, continuó Milei en otro tramo de su presentación.

El acto fue masivo y movilizó a miles de jóvenes libertarios de la provincia y la zona. Hubo banderas y bengalas amarillas, el color que caracteriza al espacio de Milei. Si bien el evento estaba convocado para las 18:30, empezó cerca de las 20.

La defensa de Trump y Bolsonaro

En la víspera de las elecciones presidenciales en Brasil, Milei envió un guiño a Jair Bolsonaro, jefe de Estado del gigante de América. Además, pidió la vuelta de Donald Trump a Estados Unidos y apuntó a la actual administración demócrata.

“Rueguen que los Estados Unidos salgan de las garras de los demócratas Biden y Kamala Harris, porque les va a seguir yendo peor, porque no paran de caer en los índices de libertad económica”, enfatizó el libertario.

Inmediatamente, Milei exhortó: “Esperemos que pueda volver a resurgir EE.UU de la mano de Donald Trump. Y para que no esté solo esperemos que este domingo también lo acompañe Jair Bolsonaro y nosotros en el 2023″.

La chicana a Kicillof y al lenguaje inclusivo

En medio de su discurso, Milei hizo una pausa porque tenía dificultades para hablar. El libertario aprovechó el momento y chicaneó al gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Si me escuchan hablar medio raro, es por el humo que tragué mientras que venía, no es que me agarró un ataque de (Axel) Kicillof. Se me pudo haber limado la garganta, pero no el cerebro”.

En otro tramo, el economista no ahorró cuestionamientos a lo que llamó la “ideología de género”. Al respecto, el candidato a presidente apuntó contra las nuevas formas de comunicación. “El lenguaje inclusivo les está destruyendo la cabeza y la capacidad de pensar para hundirlos en la pobreza y poder dominarlos ellos”.

La llegada de Milei a Tucumán

El equipo político de Milei está enfocado en robustecer la estructura a nivel nacional para su campaña presidencial. Carlos Kikuchi coordina el armado en todo el país. En ese marco, el líder de La Libertad Avanza tenía previsto hacer el acto en esta provincia el 23 de julio pasado para formalizar su acuerdo con el hijo del ex gobernador y ex militar que fue condenado por delitos de lesa humanidad. El acto se suspendió y decidieron hacerlo este fin de semana.

El tucumano llegó a La Libertad Avanza a través de un puntero libertario del equipo de Kikuchi. Ambos dirigentes se conocen hace más de dos décadas y esa relación facilitó el acercamiento con Milei.

“Con Milei cambió todo el escenario político acá, creemos que nos va a ir muy bien en la provincial. El acuerdo con él implica que lo ayudemos en la presidencial”, sostuvo Bussi en diálogo con Infobae.

Caminata, cenas y acto público

El líder libertario llegó a San Miguel el jueves por la tarde, acompañado por una comitiva de cerca de 10 personas. Entre quienes sobresale la presencia de su hermana, Karina; el armador nacional, Carlos Kikuchi; la presidenta del Partido Libertario, Lilia Lemoine; los legisladores porteños Oscar Zago y Lucía Montenegro; y el colaborador y militante del espacio, Iván Dubois.

El jueves por la noche los libertarios tuvieron un banquete en la casa de Bussi, en la localidad de Yerba Buena. El tucumano hizo un asado para recibir a los invitados. Según pudo reconstruir este medio con fuentes presentes en el mitin, se trató de una “cena distendida con mucho humor, donde se habló poco de política”.

Vale recordar que este viernes, Milei dio una conferencia de prensa en la sede de Fuerza Republicana, realizó una recorrida por el centro de la capital tucumana y concedió una entrevista a un medio local.

Por la tarde noche, el diputado nacional encabezó un evento de la Fundación Federalismo y Libertad, en el Hotel Hilton, donde se aloja la comitiva libertaria. Fue un encuentro de cerca de tres horas con 300 empresarios, comerciantes y jóvenes emprendedores alineados con esa fundación. Milei expuso sobre economía, explicó los pilares económicos de su plan presidencial y respondió preguntas del auditorio.

La agenda de anoche, en tanto, terminó con una cena en el restaurante “La Querencia”, donde los libertarios, acompañados por Bussi, probaron las típicas empanadas tucumanas.

El acuerdo de Milei con Bussi

Si bien hay sectores disidentes entre los libertarios que cuestionan el pacto con Bussi, por considerarlo un “personaje polémico”, los armadores de Milei lo sostienen. “El acuerdo con Bussi está ratificado”, aclaran cerca de Kikuchi.

El acuerdo implica que el tucumano será el soporte institucional y político de Milei en esa provincia. El economista le da impulso nacional al posicionamiento provincial de Bussi y éste le garantiza el despliegue territorial y la militancia de la boleta presidencial en Tucumán.

Karina Milei y Kikuchi habían viajado a fines de junio pasado a la provincia donde se declaró la Independencia. Los dirigentes se reunieron con Bussi y definieron los parámetros del acto y la recorrida de Milei. Los libertarios decidieron hacer el evento a cielo abierto. El lugar elegido fue la plaza Alberdi, en el centro de la provincia.

Bussi transita su tercer mandato como legislador provincial. Había ocupado el mismo cargo entre el 2007 y el 2015. También fue senador y diputado nacional por su provincia y, además, concejal por el distrito capital.

Es el líder de Fuerza Republicana, un partido provincial que está armando en todo el territorio tucumano de cara a 2023. Bussi aspira a ser precandidato a gobernador. En caso de que su espacio presente otro candidato, el dirigente puede encabezar la lista libertaria a diputados nacionales en Tucumán.

Desde La Libertad Avanza aún no hablan de candidaturas en ningún lado, más allá de las aspiraciones personales de cada dirigente provincial. En principio, el acuerdo con Bussi consiste en sumar volumen en esa provincia del norte argentino.

