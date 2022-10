El vencedor de las elecciones presidenciales, en las que el progresista Lula da Silva aparece como favorito, tendrá que lidiar con un Congreso poco renovado, muy fragmentado y con una mayoría de legisladores vinculados a partidos conservadores y de centroderecha.

De acuerdo con diferentes proyecciones divulgadas este sábado, el porcentaje de caras nuevas en la Cámara de Diputados que será elegida el domingo se limitará al 34 %, muy por debajo del registrado en 2018 (47 %) y el menor nivel en los últimos 22 años.



La proyección del Instituto Ideia indica que el 66 % de los 513 actuales diputados conseguirá reelegirse el domingo.

Los cálculos son similares a los del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP) que prevé que, con la reelección de unos 300 diputados -de entre los 445 que buscan nuevos mandatos-, el nivel de renovación será del 40 %. En anteriores elecciones el número de los que intentaron la reelección fue menor: 407 en 2018 y 387 en 2014.

Los teléfonos celulares están prohibidos en las cabinas de votación

Los teléfonos celulares, cámaras, videocámaras o radiocomunicadores -equipos que pueden comprometer la confidencialidad de la votación- están prohibidos en las cabinas de votación.

A fines de agosto, el Tribunal Supremo Electoral también vetó el porte de un arma cerca de los colegios electorales en la fecha de la votación, en las 48 horas anteriores y al día siguiente.

Comenzó la elección en Brasil:

Bolsonaro y Lula se enfrentan en una primera vuelta de alta tensión

156 millones de electores votan este domingo en los comicios más polarizados de las últimas décadas. El mandatario lucha por llegar al ballotage mientras que el izquierdista pelea por volver al poder. Los colegios permanecerán abiertos hasta las 17.



Horario unificado de votación

En las elecciones presidenciales de este año hay algo nuevo: todo el país votará de 8:00 a 17:00, según el horario de Brasilia.



El desglose es el siguiente: 6 am a 3 pm local: Acre y 11 municipios de Amazonas (Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga y São Paulo de Olivença). 7 am a 4 pm local: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima y los otros 51 municipios de Amazonas. 8 am a 5 pm local: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Pará, Amapá y las regiones Sur, Sudeste y Nordeste, con excepción de Fernando de Noronha. 9 am a 6 pm local: Fernando de Noronha.

La desinformación electoral no cede y se replica en videos cortos

La desinformación que circula sobre el proceso electoral brasileño ha mutado desde las pasadas elecciones presidenciales de 2018 a videos cortos, sin mucha sofisticación y consumidos a gran velocidad para reafirmar las ideas preconcebidas de los votantes.



Los contenidos falsos han buscado sobre todo deslegitimar el sistema electoral y atacar a los dos principales candidatos, el actual presidente, Jair Bolsonaro, con un 36 % en intención de voto, y el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con un 50 %, según los últimos sondeos.

A pesar de la voluntad de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para evitar que la desinformación contaminara en exceso el debate de las elecciones presidenciales, con la primera vuelta este domingo, los expertos advierten que su diseminación fue imparable.

El Gobierno brasileño garantizó elecciones seguras tras los incidentes violentos de los últimos días



El ministro brasileño de Justicia, Anderson Torres, afirmó que las elecciones presidenciales, legislativas y regionales serán totalmente seguras, tras algunos incidentes violentos ocurridos en el marco de la disputa más polarizada en la historia de Brasil.

“Tendremos unas elecciones seguras. Garantizaremos la seguridad para que el pueblo brasileño pueda ejercer su derecho a votar de forma libre y transitar con tranquilidad por las calles”, afirmó Torres.

“No estamos dirigiéndonos hacia una guerra. Estamos rumbo a unas elecciones”, agregó el titular del Ministerio de Justicia, que será el encargado de coordinar todo el plan de seguridad durante las elecciones con la cooperación de las fuerzas policiales regionales.



Los últimos sondeos muestran a Lula con más de la mitad de los votos en Brasil



Las últimas encuestas de intención de voto antes de las elecciones presidenciales en Brasil dejaron abierta la posibilidad de que el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, con entre 50 % y 51 % del favoritismo, garantice su elección sin necesidad de una segunda vuelta.

Según el sondeo del Instituto Ipec, a solo un día de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el ex presidente (2003-2010) cuenta con el 51 % de los votos válidos (un punto a menos que el lunes pasado) y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, tiene el 37 % (subió tres puntos).

La encuesta de la firma Datafolha, por su parte, le atribuye al dirigente socialista el 50 % de los votos válidos (sin variación con respecto al sondeo anterior) y al líder ultraderechista el 36 % (igualmente sin variación).

