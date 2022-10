Elisa Carrió cuestionó a Sergio Massa y pidió “cuidarse del fascismo”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a apuntar contra el ministro de Economía, Sergio Massa. Asimismo, en el día que se cumplía un mes del fallido intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la cofundadora de Juntos por el Cambio pidió a la alianza “cuidarse de la falta de sensatez y del crecimiento del fascismo”, durante un plenario de la fuerza política que comanda.

Se trató de videoconferencia de la que participó la Mesa Ejecutiva Nacional de su espacio que se extendió por dos horas y sirvió para realizar un análisis de la coyuntura política. Asimismo, se dio en la antesala de lo que será el Congreso Nacional del partido opositor, el próximo 2 de diciembre. En ese marco, la exdiputada nacional afirmó que “existe una incapacidad de la política para diferenciar los hechos de la opinión”, según NA.

Carrió habló de la “trampa” de Massa

Por otra parte, analizaron el proyecto de Presupuesto 2023 presentado ante el Congreso de la Nación por el oficialismo, se indicó en un comunicado. Los principales referentes del espacio coincidieron en que la iniciativa es “una trampa”, donde “hay mucha manipulación en el manejo de los números”. Así, los ‘lilitos’ volvieron a embestir contra Massa, quien en la última semana se presentó ante diputados nacionales para exponer los argumentos del Presupuesto.

En ese contexto, el economista Matías Surt y la diputada nacional Paula Oliveto brindaron un análisis del proyecto, donde afirmaron que “hay manipulación” de datos, ante lo cual van a “seguir analizándolo”. “Estamos yendo a un proceso de pauperización de los sectores medios, hay una situación de violencia creciente, es por eso que desde la Coalición Cívica elegimos el camino de la no violencia y el no oportunismo político”, subrayaron las autoridades partidarias.

La actividad contó con la participación, además de Carrió, del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; la economista Fernanda Reyes; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; la presidenta del Congreso Federal y diputada nacional, Maricel Etchecoin, entre otros dirigentes, como Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Leonor Martínez Villada y Mariana Zuvic.

Qué había dicho ‘Lilita’ sobre Massa días atrás

Entre semana, ‘Lilita’ Carrió había recalentado la interna de Juntos por el Cambio al advertir que el expresidente Mauricio Macri destrata a la UCR, en especial al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. “El PRO no, es Mauricio (quien maltrata). Tiene que cambiar”, evaluó en declaraciones a TN. Además, afirmó que “el principal problema de la Argentina en la actualidad no es la político, sino la salud mental”.

“La no credibilidad a la política y todo lo que tenga que ver con ella está dada justamente por la falta de salud mental y el poco sentido de nuestras vidas. Hay una depresión generalizada que se agravó producto de la pandemia y en la que no tuvo tanta injerencia la clase dirigente. Porque cuando uno vota imbéciles, gobiernan imbéciles. Y el resto que integramos el círculo político no podemos hacernos cargo. Hubiesen votado a otros”, se explayó la chaqueña.

Sobre las elecciones de 2023, Carrió indicó: “Más allá de que se diriman las PASO o no, Juntos por el Cambio está en condiciones de presentarse ya que cuenta con los recursos y las estructuras necesarias. En todo caso, el problema lo tiene el oficialismo”. Respecto a la gestión de Macri, sostuvo que “no fue un fracaso”, sino que fue “un gobierno bueno, con enormes limitaciones, porque no gobernó la coalición, sino el que fue elegido presidente, quien tuvo aciertos y errores”.

En tanto que remarcó que “Juntos por el Cambio está unido, pero no hay un líder. Macri no es líder de Juntos por el Cambio, sino que lo es del PRO. Yo soy líder de la Coalición Cívica y Gerardo Morales lo es del partido radical. Necesitamos trato y respeto de parte de las tres fuerzas”, exigió. Y subrayó: “Creo que hay que mejorar el trato con el radicalismo, no se puede estar despreciando en lo público y en lo privado al partido radical”.

* Para www.elintransigente.com