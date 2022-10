El desgarrador relato del fotógrafo agredido por los custodios de Margot Robbie: “No sé si voy a recuperar el brazo”

Pedro Alberto Orquera, un fotógrafo argentino fue brutalmente golpeado por los guardias de seguridad de Margot Robbie, quien se encuentra de incógnito en el país junto a la modelo Cara Delevingne. La intensidad de los golpes fue tal que Orquera sufrió fracturas y debió ser trasladado al hospital.

“Fui hasta el lugar, busqué en la zona, logré hallarlas a ellas y comencé a sacarle las fotos, pero se desencadenó una violencia porque se metieron los patovicas y demás”, explicó Pedro, en TN. “Me comenzó a insultar en inglés y a patotearme”, continuó.

“Como ví que estaban con una violencia tremenda, pensé que me iban a robar la cámara y empecé a correr”, expresó, a lo que luego agregó las consecuencias de los golpes recibidos: “Me quedé completamente inconsciente por unos minutos, prácticamente como muerto y sin poder respirar”.

Acerca del operativo realizado en la zona donde fue golpeado, Orquera remarcó: “En cinco minutos, vinieron dos patrulleros. Fue tremendo el operativo, una cosa muy rápida, muy efectiva. Ahí fue cuando yo estaba más consciente y empece a decir cómo fue todo”.

Además, Pedro logró identificar a uno de sus agresores mientras salía del restaurante y se lo comunicó a uno de los oficiales. “Fue corriendo toda la policía y lo pudo detener. Hasta el día de hoy, están detenidos”, explicó.

“Yo estoy muy mal, quebrado moralmente y físicamente”, amplió sobre su estado. “Estoy muy comprometido, no sé si voy a recuperar un brazo. Me van a hacer una operación, pero no se sabe si, justamente en esa articulación, voy a volver a mover el brazo”, lamentó.

“Ya inicié las acciones legales”, respondió tras ser consultado acerca de su respuesta ante el ataque. “Margot Robbie fue la que le marcó a los tipos para que me agredieran, se sintieron molestadas porque yo les tomé la imagen”, detalló

