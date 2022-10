Atención maestros: Está es la propuesta de un gobernador que no está comprometido con la educación

Este lunes el gobierno provincial retomó la negociación con Amsafé y ofertó la devolución de los descuentos en planilla complementaria, pago que se hará efectivo el 14 de octubre y que había significado recortes salariales de hasta 40 mil pesos. También el blanqueo de sumas no remunerativas y otros puntos.

"El gobierno de la provincia presentó una propuesta. El primer punto responde a la demanda que hicimos al sostener que el gobierno no le puede meter la mano en el bolsillo a los docentes. Por lo que se va a devolver vía planilla complementaria los descuentos realizados", detalló el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso.

Como segundo punto, se blanquearán sumas no remunerativas otorgadas en 2020 y 2021. Además entre los nuevos beneficios, el gobierno propuso revisar la paritaria en diciembre, teniendo en cuenta la inflación.

En otra línea de beneficios, ya no salariales pero sí de estabilidad y condiciones laborales, la provincia propuso abrir concursos para cargos directivos y la incorporación de vacantes, lo que se traducirá en la creación de cargos y nuevas horas cátedras.

Ahora el gremio Amsafé deberá definir si acepta la nueva propuesta del gobierno santafesino luego de la tensión generada por las medidas de fuerza y los descuentos de los días de paro.

“Vamos con toda la predisposición para acercar posiciones”, sostuvo Cantero. De este modo la provincia sumó beneficios sin cambiar su oferta salarial. “Es la propuesta que está cobrando el 90 por ciento de los trabajadores de la Provincia”, añadió la ministra de educación.

Los ítems de la propuesta son los siguientes:

● Devolución del total de los importes descontados de los haberes del

mes de septiembre y la no realización de descuentos en los haberes de octubre con

motivo de las medidas de fuerza realizadas.

● Pago por planilla complementaria. El pago de los conceptos de devolución de descuentos

y aumento salarial se efectivizarán el día 14 de octubre de 2022 por planilla complementaria.

● Un 39% de aumento con relación a valores de febrero 2022, según el

siguiente detalle:

➔ A partir de septiembre 2022 un incremento del 20% (Se adiciona 12% al 8% decretado);

➔ A partir de octubre 2022 un incremento del 7%;

➔ A partir de noviembre 2022 un incremento del 7%

➔ A partir de diciembre 2022 un incremento del 5%.

● Cláusula de revisión: El día 1° de diciembre del corriente año, las partes

se reunirán a los efectos de monitorear la situación salarial en función de la evolución de las variables inflacionarias, económicas y presupuestarias.

● Blanqueo del salario: Completar el cronograma iniciado por Decreto N° 293/22 de transformación en cifras Remunerativas y No Bonificables, de las sumas No Remunerativas y No Bonificables otorgadas en los años 2020 y 2021, que se efectivizará 100% en el mes de octubre del presente año.

Fuente: Rosario Plus