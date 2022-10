Facundo Manes no se arrepintió y apuntó contra Macri: «Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda»

Dentro de Juntos por el Cambio se vivió un momento de tensión el lunes por la tarde. Facundo Manes, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) agitó la interna tras cargar contra Mauricio Macri. El funcionario cuestionó la gestión del ex mandatario y desde el PRO salieron al cruce aunque lejos de arrepentirse, volvió a la carga contra ellos.

«El gobierno del ex presidente Macri llegó con la obligación de sanear las cloacas de las servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia. Lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer. Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda», afirmó el dirigente en una entrevista para A Dos Voces en TN.

Seguido a esto, llamó a «reflexionar sobre qué significa el populismo. En el gobierno anterior hubo un populismo institucional, es un problema crónico de la Argentina. Para mi, no hay crecimiento económico ni desarrollo si no hay una modernización institucional. Es una falla desde hace mucho tiempo», sostuvo Facundo Manes como crítica para el futuro.

Además, el funcionario de la UCR usó su «mente de científico» para explicar que «cuando hacemos una investigación, vemos lo que se hizo antes. Si lo que hicieron los nuestros fue malo, no lo tomamos aunque sea de nuestro sector. Y si alguien de nuestros oponentes hizo algo bueno, lo tomamos. Mi mente es diferente a la de la política«, consideró.

Las repercusiones en Juntos por el Cambio

Por otra parte, habló de las respuestas que obtuvo desde el PRO y reconoció que no imaginó «que iba a hacer tanto lío» sus dichos. «Me sorprendió todo lo que pasó porque no me pareció nada tan espectacular. No estoy tensionando Juntos por el Cambio«, aclaró el dirigente de la Unión Cívica Radical que también aclaró sus objetivos en el partido.

«Yo estoy en un espacio que no solo quiere ganarle al kirchnerismo, sino que quiere ampliar el espacio porque con los del 2019 no ganamos. Si el año pasado no expandíamos la coalición, no ganábamos. Queremos una nueva mayoría que pueda transformar la Argentina», arremetió Facundo Manes para cerrar con las internas en el macrismo.

* Para www.elintransigente.com