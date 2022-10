Conflicto mapuche: José Luis Espert presentará un proyecto para declarar el estado de sitio en Villa Mascardi

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, presentará un proyecto para declarar el estado de sitio en Villa Mascardi, Río Negro, a raíz del conflicto mapuche, que en las últimas semanas volvió a reavivarse. La presentación la hará en la Cámara de Diputados en los próximos días. Según él, está amparado por el artículo 75 inciso 29 de la Constitución Nacional, que propone «declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo».

La zona de Villa Mascardi es la más afectada hasta el momento en la provincia, debido a las usurpaciones y al ataque incendiario a un puesto de Gendarmería Nacional. Frente a estos sucesos, el funcionario dialogó en LN+ sobre los procedimientos penales que les corresponden a los sujetos autodenominados mapuches. Además, reafirmó que el estado de sitio es fundamental «para defender a los vecinos».

Declaraciones de José Luis Espert

«Hay que declarar estado de sitio en la zona y luego es cárcel o bala para esos terroristas de mierd*. No son mapuches. Son una falta de respeto a ellos y a cualquier reclamo indígena», publicó en su cuenta de Twitter. Horas más tarde, su deseo se hizo efectivo al comunicarlo abiertamente al medio nacional y a través de sus redes sociales.

«Voy a presentar un Proyecto de Declaración de estado de sitio en la zona de Villa Mascardi«, sostuvo. Además, remarcó la ausencia del Estado: «No puede ser que algunos ciudadanos de Río Negro vivan aterrados por el accionar de estos maputruchos terroristas, cuando nadie en el Gobierno Nacional ni Provincial hace algo por ellos».

«Acá tenemos un presidente de la Nación al cual los ciudadanos no le importan. Lo mismo corre por el Ministerio del Interior, para el Ministerio de Defensa, para el senador de Río Negro que no defiende a los ciudadanos de Río Negro. ¿Cómo puede ser que allá no haya senador que defienda la integridad territorial de la provincia de Río Negro? Los ciudadanos están aterrados por la actitud de estos terroristas», amplió en LN+.

Su equipo de trabajo

Espert comunicó que ya tiene un equipo de trabajo para presentar la propuesta lo antes posible. Uno de los integrantes es el abogado Pablo Abdón Torres Barthe, quien en julio de 2022 encendió la interna en La Libertad Avanza al dudar de los motivos de viaje del legislador porteño Ramiro Marra. «Hay un legislador porteño en Estados Unidos recuperándose de una afección de salud?», lanzó la cuenta @AlberdianoArg, a cargo de Abdón Torres Barthe.

El otro integrante del proyecto es Diego Armesto, abogado constitucionalista y fuerte crítico del kirchnerismo. Es uno de los letrados opositores que se ha posicionado en contra de la reforma judicial y el ataque a la Corte Suprema: “No me sorprende. El plan que tiene el kirchnerismo es cooptar la justicia, romper con el equilibrio establecido en la Constitución Nacional”.

