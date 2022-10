Chela habló de la operación de aneurisma cerebral que sufrió hace un año: “Fue una decisión difícil”

El extenista Juan Ignacio Chela (43) habló de su estado de salud, a casi un año de su operación por un aneurisma cerebral no roto a la que se sometió en la clínica Sagrada Familia luego de algunso síntomas que atendió a tiempo y que lo llevaron a tomar la decisión de afrontar la cirugía: “Fue una decisión difícil”, contó sobre aquel momento.

Hace casi un año, Chela, quien jugó al tenis de manera profesional entre 1998 y 2012, y que ganó seis títulos a lo largo de su carrera y fue N°15 del mundo, contó en sus redes sociales: “Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado (ndr: 14 de octubre) me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa”.

Hoy sigue con medicación, pero se encuentra recuperado casi plenamente y con auorización médica para hacer vida normal, tal sus declaraciones:

“Me siento muy bien. Todavía estoy con una medicación que se toma por un año. Es para la sangre, se llama antiagregado. La recuperación fue normal, como me habían dicho. Puedo hacer vida normal, hacer deporte, viajar. Pero lo de operarme fue una decisión difícil”.

“Había tenido dos dolores de cabeza diferentes, muy fuertes, no veía bien”.

“Empecé a hacerme los estudios, y cuando me lo detectaron, no entendía nada. Vi a varios médicos. Como toda operación, conlleva un riesgo. Sólo había tenidos dos dolores de cabeza, y el resto estaba bien”.

“Estaba el riesgo de que se rompiera en algún momento y ahí si hubiera sido muchísimo más complicado, por eso me decidí. No viajé a Australia con Diego Schwartzman, que lo teníamos programado, pero en ese momento todavía no estaba bien”.

Qué es un aneurisma sin rotura

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o área débil en una arteria que lleva sangre a su cerebro. El área se llena con sangre y se expande. El aneurisma puede expandirse tanto que la sangre explota a través de la arteria. Esto es un derrame cerebral hemorrágico. Un aneurisma que no ha explotado puede ser controlado o tratado para evitar que se reviente. Un aneurisma puede suceder en cualquier parte de su cerebro. Comúnmente se forman entre el cerebro y la base del cráneo.

Es posible que un aneurisma cerebral intacto no cause síntomas, especialmente, si es pequeño. Sin embargo, un aneurisma intacto de mayor tamaño puede presionar los tejidos y nervios cerebrales, y puede causar lo siguiente:

Dolor en la parte superior y posterior de un ojo

Dilatación de la pupila

Cambios en la visión o visión doble

Entumecimiento de un lado de la cara



Qué es un stent

El estent o stent, llamado también wallstent en países de habla inglesa, es una malla extensible que se utiliza para abrir arterias, venas y otros conductos de cuerpo que han sido previamente tapadas u obstruidas.

Fuente: TN