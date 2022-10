EPE: Industrias, pymes y comercios ya sufrieron un 20% de quita de subsidios a la energía

La aplicación de la segmentación tarifaria con quitas de subsidios a la luz y el gas en el sector industrial y comercial se mantuvo con cierta incertidumbre al momento de que la Secretaría de Energía promueva la llamada "segmentación tarifaria" a implementarse en el último trimestre del año.

Si bien en un principio empresarios y referentes del sector industrial se negaron a dar una postura oficial sobre el impacto que pueda llegar a tener una progresiva quita de subsidios que se vea reflejada en las boletas lo cierto es que los incrementos ya llegaron a las empresas y los comercios. Fuentes de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) confirmaron a UNO que desde septiembre estos sectores ya sufrieron la quita de un 20% a los subsidios de luz, lo cual fue solo el primer escalafón de la quita progresiva.

Esta fue la primera de las reducciones del subsidio aplicado al precio estacional para los consumos registrados a partir del 1 de septiembre, a lo que se le agregará un retiro gradual del 40% en noviembre y enero respectivamente.

Esto es así en la medida de que tanto comercios como industrias y pymes son consideradas bajo la misma normativa que los hogares con usuarios de "altos ingresos", quienes también perderán progresivamente los subsidios a la energía, aunque esto será desde el próximo mes, cuando lleguen las boletas de octubre.

La decisión de prorrogar por un mes la aplicación de la quita de subsidios a la luz y gas adoptada por la Secretaría de Energía de la Nación significó que los hogares catalogados como de "altos ingresos" fue considerada debido a que no había hasta el momento una norma explícita que determinara en qué categoría se ubican las personas que no se inscribieron en la página online.

Desde el pasado mes, el comercio santafesino se lamentó por la quita de subsidios que percibirá desde septiembre, indicando que a los "meses difíciles" que ha pasado el sector en el último tiempo se le agregan los costos que impulsará hacer frente a las tarifas de luz y gas con aumentos considerables. "Va a ser difícil que no impacte en el precio final de los productos", indicaron.

Segmentación en empresas

En este marco, referentes políticos de Santa Fe pidieron que se implemente también una segmentación de la tarifa en industrias, como lo es el caso del diputado provincial Rubén Giustiniani: "Estamos viendo de primero pedir una audiencia pública porque el tarifazo va a ser muy fuerte. Y en segundo lugar pedir que exista segmentación para pequeños comerciales y Pymes industriales porque el impacto va a ser muy duro, de la misma forma que existe para los usuarios residenciales".



Por el impacto que tendrá la quita de subsidios nacionales, Giustiniani dijo que "de acuerdo a lo que ayer informaron los funcionarios, en promedio, a una carnicería por ejemplo, le va a aumentar un 90 por ciento de lo que hoy está pagando, con la boleta de enero-febrero. Y a una Pyme industrial más o menos igual. Y a un residencial un poco más todavía. Es lo que informaron".

Aumento de precios

El principal efecto que provocará el impacto de una suba en las tarifas será el de los precios, producto de que a las empresas se les dificultará absorver los nuevos costos de la energía. Sobre esto, Giustiniani expuso: "No hay duda que irá a precios. Esto tiene un doble impacto, golpe al bolsillo y un traslado a precios; son los dos efectos perversos de los tarifazos".

"En Santa Fe el tarifazo ya se hizo. Este tarifazo de Massa y Alberto Fernández, que es el quite de subsidios que tenía Camesa y que la EPE traslada de forma directa al usuario, a mi no me cierran los porcentajes. La EPE dice «nosotros no nos quedamos con nada de lo que aumentamos»; pero a mi no me dan esas cuentas porque si es uno de los tres componentes, por qué aumenta en los porcentajes que dicen que van a aumentar", concluyó.

