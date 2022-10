Camila Homs reveló en redes que si quiere tener más hijos y le tiró un palito a Rodrigo De Paul: “Lo sostengo”

Hace ya bastante tiempo que el futbolista y novio de Tini, Rodrigo De Paul y la modelo Camila Homs le pusieron fin definitivamente a su relación. Al principio, la ruptura entre De Paul y Homs no se llevó a cabo en muy “buenos términos” que digamos ya que todo indicaba que el futbolista le había sido infiel a Camila con la cantante del momento Tini Stoessel. Las fechas de el fin de una relación y el inicio de otra no cerraban y la modelo inició una demanda por mushicimo dinreo en donde pidió una compensación económica para ella, un régimen de visitas y cuota alimentaria para los hijos de la pareja, Francesca y Bautista.

Incluso se habia rumoreado la posibilidad de que si De Paul no solucionaba sus problemas legales con Camila Homs, no podría jugar el Mundia Qatar 2022. Ahora que la tormenta entorto a ellos ya pasó y en varias oportunidades Homs habló de su ex pareja y aseguró que le desea lo mejor. “Siempre voy a querer el bien para él. Le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos muchos años juntos. Se lo ve muy bien con su pareja”, aclaró algunas semanas atrás.

Pero Camila Homs clamente volvió a apostar al amor con Carlos Benvenuto, quien es empresario y frente a las cámaras, afirmó que está muy bien con su nuevo amor: “Nos vemos todos los días porque vivimos pegados. Capaz no compartimos todo el día juntos pero decimos ‘che, gordi, paso a darte un beso’. Un ascensor nos separa, estamos todo el tiempo juntos”.

A raíz de esto surgieron dudas entre los seguidores de Homs, quien ya es madre de Francesca y Bautista, hijos del futbolista, y fue consultada en redes acerca de la posibilidad de tener más hijos. “Siempre dije que quería tener 3 hijos y lo sostengo. Pero en este momento no, en un futuro sí”, cerró.

