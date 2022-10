Luis Barrionuevo: “Que los políticos se dejen de hinchar las pelotas porque vuelve el que se vayan todos”

Con su habitual verborragia explosiva, el jefe del gremio de Gastronómicos, Luis Barrionuevo, expresó su malestar por los errores que comete la dirigencia política y de la situación económica. “Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el que se vayan todos”, lanzó, al advertir sobre la escalada de la inflación y la falta de soluciones duraderas.

En un diagnóstico expectante sobre las posibilidades de Argentina para que “despegue”, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) responsabilizó tanto al oficialismo como a la oposición por los problemas económicos y sociales.

“Son todos primos. Los que están en el PRO, Cambiemos o el Frente de Todos han convergido juntos o han dado vueltas en una coctelera”, afirmó el dirigente sindical, en declaraciones a radio Mitre. “La gente no está harta, está re podrida. No quiere saber más nada. El poco interés que tiene se ve en la (poca) audiencia que tienen los programas de televisión políticos. La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas”, agregó.

Para Barrionuevo, que viene de cerrar la paritaria de su actividad y levantar un paro turístico tras lograr un acuerdo salarial, “el Gobierno tiene que convocar en forma inmediata junto al ministro de Economía a la Unión Industria Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y a la Confederación General de los Trabajadores (CGT) para tratar de una buena vez por todas a los formadores de precios, aquellos los que nos regulan la vida de tarifas, y frenar la inflación”.

“¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, no es bueno para nada”, interrogó el titular de Uthgra. “Esto es un mal endémico”, sintetizó.

En ese marco, Barrionuevo también expresó su preocupación que, tras la incorporación de Sergio Massa al ministerio de Economía, ya empezaron “problemas con las tarifas”. “Si no aumentás las tarifas, tenés que subsididar a las empresas. Están con un problema, es un gobierno está compartido entre Massa, Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández y creo que no se ponen de acuerdo. No hay mucho tiempo”, sostuvo, al tiempo que consideró que pese a estas falencias, “el país está para salir”. “Varias veces lo han fundido. Este es un país infernal, hay que hacer mas nacionalismo”, concluyó.

“Este fin de semana largo no hay pasajes para ningún lado. Quiere decir que la gente, después de la pandemia, tiene la plata y la está disfruntado”, ilustró.

Barrionuevo es uno de los integrantes de un nuevo agrupamiento impulsado desde la cúpula de la CGT. El próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad, participará junto a otros referentes del lanzamiento de la “Corriente Político Sindical Peronista”.

Además del líder gastronómico, de esa corriente asistieron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (seguros). No estuvo presente Pablo Moyano, de Camioneros. El objetivo, según indicaron los dirigentes gremiales, es consolidar un espacio político sindical que discuta el “poder real” en el peronismo y no solo cargos y candidaturas, de cara al 2023.

El dirigente gastronómico consideró que el lanzamiento de este sector se explica a que “en los últimos tiempos nos hemos quedado, esperando que los políticos se acuerden” a la hora de integrar futuras listas en las elecciones.

“Antes existían ‘Las 62 Organizaciones’, esta es una herramienta del movimiento obrero peronista que creamos con dirigentes de todo el país. Es un espacio del peronismo sindical para intervenir en la vida del movimiento”, caracterizó.

Con información de www.infobae.com