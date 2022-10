Tras la polémica con Macri, Manes buscar seguir en carrera: el malestar con la UCR y la apuesta para 2023

La decisión de la conducción nacional de la UCR de amonestar al diputado Facundo Manes luego de sus críticas al ex presidente Mauricio Macri causó malestar en el entorno del neurocientífico, donde consideran que su proyección como candidato presidencial es lo que "molesta" tanto al PRO como a parte del propio partido y ratifican que seguirá en carrera.

"Facundo no se va ni quiere romper Juntos por el Cambio", sentenció una fuente cercana a Manes consultada por iProfesional, aunque confirmó que no les cayó bien que el presidente de la UCR, Gerardo Morales, se diferenciara del diputado en medio de los fuertes reproches que recibió del PRO por haber dicho que en la gestión de Macri hubo "populismo institucional" y espionaje interno.

Ese malestar lo dio a entender el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, en un comunicado donde respaldó a Manes y pidió "respetar la pluralidad" de opiniones en Juntos por el Cambio. En ese sector del radicalismo, donde se cocina hace meses la candidatura presidencial del neurocientífico, creen que hubo una sobreactuación de sus aliados.

Al respecto, enumeran las polémicas que hubo en el últimos tiempo en la alianza opositora: cruces entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por las vallas en el barrio de Cristina Kirchner; dichos de Macri sobre el radicalismo como parte del "populismo"; denuncias de Elisa Carrió y ruptura del bloque de diputados de la UCR por parte del espacio de Martín Lousteau.

"Resulta que con todo eso no pasa nada, pero Manes pone en crisis la coalición", expresó con ironía un operador radical ante este medio y, envalentonado, lanzó: "La verdad es que no les molesta lo que diga, les molesta la existencia de Manes, que hace 18 meses su imagen pública está entre las 4 primeras en todas las encuestas".

La interna en la UCR tras la polémica: ¿se complica el proyecto "Manes 2023"?

En el entorno de Manes afirman que quieren dar por terminada la polémica por sus críticas a Macri, pero ratifican que este episodio no lo alejará del objetivo de ser pre candidato presidencial dentro de Juntos por el Cambio, sino todo lo contrario.

Quienes trabajan para esa candidatura destacan que con su ingreso a la alianza en 2021 para competir en las PASO de la provincia de Buenos Aires con el referente del PRO Diego Santilli, Manes "amplió la coalición" y destacan que hubo "gente que votó a Facundo que nunca había votado a Juntos por el Cambio".

La tensión de Manes con el PRO y especialmente con Macri no es nueva ni desconocida. El diputado apuesta a diferenciarse del "ala dura" de la oposición para captar votos "afuera de la grieta". Pero las diferencias con el resto de la UCR, donde hasta el momento se vanagloriaron de su unidad en comparación con la interna del PRO, sorprendieron.

Ante una consulta sobre por qué Morales y otros dirigentes nacionales tomaron distancia del neurocientífico en este asunto, las fuentes consultadas opinaron que "el crecimiento de Facundo no le molesta solo al PRO" porque una parte del radicalismo piensa en llegar eventualmente a un acuerdo con el macrismo para asegurarse lo propio.

Cerca de Manes confían en que este cortocircuito entre la UCR nacional y el radicalismo de la Provincia no afectará a su eventual postulación porque, según destacan, el neurocientífico tiene una proyección electoral impensada para los radicales hasta un año atrás.

"Los votos que sacó Manes en 2021, un millón y medio, son más que los que sacó Morales en Jujuy y Gustavo Valdés en Corrientes", sacan pecho en la UCR bonaerense.

Y refuerzan: "La Convención radical (donde se definen las candidaturas) es a fin de marzo del año que viene. Si Manes llega con 15% o 20% de intención de voto, ¿quién se va a ir? La política argentina se ordena por expectativas y con esa expectativa de acá no se va nadie".

La división en la UCR tras la polémica con Macri

El pasado lunes, mientras casi todo el PRO salía a defender a Macri y atacar a Manes, en distintos sectores del radicalismo hubo un profundo silencio. Esperaron a la aparición televisiva que el neurocientífico tuvo por la noche para tratar de calmar las aguas, pero al parecer no alcanzó. El silencio se terminó de explicar este martes, con el comunicado de la UCR nacional que tomó distancia del diputado.

"Estamos enfocados en proveer soluciones a todas aquellas cuestiones que angustian a una sociedad muy castigada y, por momentos, escéptica. Cualquier manifestación que se aparte de ese rumbo, no importa de dónde provenga, lesiona la esperanza que venimos construyendo desde Juntos por el Cambio", señaló el comunicado de las autoridades nacionales del radicalismo.

La amonestación se terminó de ver con claridad horas después, cuando Morales señaló durante una actividad en Córdoba que "Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa" y agregó: "No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar".

Sin embargo, el tema desató una interna en el seno de la UCR porque el radicalismo bonaerense no se quedó callado y apoyó a su dirigente estrella con un comunicado en el que pidió "respetar la pluralidad para construir un mejor Juntos por el Cambio".

"El valor estratégico de la unidad de esta coalición no significa uniformidad, ni complacencia ni silencio (...) Cualquier intento de uniformidad lesiona la construcción de un proyecto colectivo y democrático", señalaron los dirigentes de la UCR bonaerense encabezados por Abad.

