Miguel Ángel Pichetto aseguró que «Macri versus Cristina Kirchner puede ocurrir en 2023»

Miguel Ángel Pichetto realizó un análisis sobre lo que puede suceder en las próximas elecciones presidenciales. Comparó lo acontecido en Brasil con dos candidatos opuestos en todo sentido y reafirmó la posibilidad de que Cristina Kirchner y Mauricio Macri compitan por la presidencia en 2023. También opinó sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio.

El ex senador no descartó que la líder del oficialismo y el referente opositor se enfrenten por ocupar el sillón de Rivadavia. Marcó que sería fundamental para que el país elija el rumbo que quiere a futuro: «Es un evento que puede ocurrir. Yo no descarto ninguna de las dos posibilidades. Además sería un punto importante sobre la Argentina que queremos«, destacó en TN.

El ex candidato a vicepresidente en 2019 trazó un paralelismo entre lo que puede suceder en Argentina con lo que está sucediendo en Brasil con Jair Bolsonaro y Lula Da Silva: «En Brasil hay un enfrentamiento muy nítido. Me pareció muy importante que un escenario, fuertemente polarizado, va a ser definido el 30 de octubre por la ciudadanía brasileña», sostuvo en TN

Por otro lado dio su perspectiva sobre la acusación de Facundo Manes a Mauricio Macri al tildarlo de hacer «populismo institucional»: «Es legítimo el diferenciarse, pero no lesionar la identidad del espacio, ni tampoco agredir a uno de los integrantes importantes que construyó un partido que fue motor de Cambiemos y de Juntos por el Cambio», aseguró en declaraciones radiales.

Aunque rescató que, pese a discusiones, la coalición se mantiene unida, pidió que haya un líder importante para marcar el rumbo para el 2023: «De cara al año electoral un proyecto político requiere de un liderazgo firme, no tutelado. Éste es el principal desafío que tenemos. No hay proyecto que pueda ganar una elección sin un líder y un programa», sentenció Miguel Ángel Pichetto.

* Para www.elintransigente.com