Gabriela Cerruti le contestó a Isabel Díaz Ayuso tras sus críticas contra el peronismo

Tras las críticas que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, realizó contra el peronismo al criticar un proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, Gabriela Cerruti le contestó con dos videos para plantear su punto de vista. «Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España», indicó la integrante del Partido Popular. En la Asamblea que se celebró el jueves, cuestionó el «impuesto a la solidaridad» que se intenta implementar en el país europeo

«La señora Ayuso ha dicho que no quiere peronismo para su país y la verdad es que no me parece extraño porque el peronismo representa todo lo que no quiere. Representa el derecho a los trabajadores, a una salud digna, a la educación pública y estatal», comunicó la portavoz en su cuenta de Twitter. Además, aprovechó para criticar el estado de las residencias de la capital española durante el punto más álgido de la pandemia. Según ella, se registraron numerosas muertes de adultos mayores.

«La señora Ayuso no quiere peronismo porque, seguramente, no quiere que las empleadas domésticas tengan sus derechos, que los trabajadores tengan sus vacaciones y sus salarios acordados…», cuestionó. Así, la representante del Gobierno nacional defendió el modelo político que lleva adelante el oficialismo, luego de ser señalado de «populismo fiscal».

Gabriela Cerruti contra Mauricio Macri

La portavoz Gabriela Cerruti no perdió la oportunidad para embestir contra el ex presidente al recordar el endeudamiento con el FMI. “Si la señora Ayuso cree que es mejor para España el macrismo que el peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo en la Argentina nos dejó con una deuda de 40 mil millones de dólares, con el país endeudado por los próximos cien años, con una inflación del 50 por ciento”, puntualizó también en la conferencia de prensa.

La funcionaria también señaló, al igual que a Mauricio Macri, a la titular de la Comunidad de Madrid por supuestos negocios con el Estado. “La señora Ayuso evidentemente tiene buena relación con el señor Mauricio Macri. Entonces, también le recordamos que está siendo investigado porque, durante su Gobierno, muchos de los negocios se dieron para la familia de Mauricio Macri. Si no entiendo mal, la señora Ayuso está siendo investigada por la familia europea porque el negocio de los barbijos en el peor momento de la pandemia lo llevó adelante el hermano de la señora Ayuso”, indicó.

Miedo a la derecha

Por último, Cerruti admitió que hay un miedo de que la derecha vuelva a gobernar tanto en España como en Argentina, con Ayuso y Macri respectivamente. Según ella, es «la derecha que va en contra los derechos de los trabajadores, de los migrantes, de los refugiados, de las juventudes». Así, indicó que los modelos de derecha que imponen se rigen en el privilegio del capital y la meritocracia.

* Para www.elintransigente.com