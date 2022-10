Los que salen a defender a Manes del "linchamiento" que hacen desde su propio partido

Desde el legendario y siempre vigente Luis "Changui" Cáceres en Santa Fe, pasando por el titular de la UCR bonaerense Maximiliano Abad y la presidente del GEN Margarita Stolbizer, no son pocos los dirigentes políticos de nuestro país que se encolumnan tras el Diputado Nacional y manifiestan el apoyo al neurocirujano y el descontento al comunicado de rechazo por parte del radicalismo nacional.

Luis "Changui" Cáceres realizó una predica muy fuerte entre los suyos, que no son pocos y cada día se suman más, diciendo: "Macri denosta a Don Hipolito, los trolls intentando despedazarlo a Manes en las últimas semanas porque mide bien, hoy casi un 20%, con un techo altísimo del 70%, es el único con más imagen positiva que negativa. A lo interno del partido les digo, no boludeen prendiéndose de esto para hacer la chiquita y pretender sacar ventaja. Les recuerdo que el 100 % de 0 es...0", fue contundente quien hoy es un cuadro más que importante en el armando electoral de Manes, que sabe que en la provincia de Santa Fe especialmente y en gran parte de Argentina, donde Cáceres desde hace ya mucho tiempo tiene un importante "aparato" armado, tiene cubierta las espaldas.

Maximiliano Abad y Margarita Stolbizer también cerraron filas en defensa de Manes y reclamaron unidad para enfrentar al kirchnerismo el año próximo, fue en la sede del Comité provincia de la Unión Cívica Radical y como marco del encuentro de las mesas técnicas provinciales del radicalismo y el GEN, destacando que hoy es impensado que Facundo Manes no sea un actor principal en ese equipo dispuesto a dejar todo en la cancha para enfrentar al kirchnerismo.

Stolbizer fue mucho más allá y con contundencia dijo: "Creo mucho en Manes por lo que él expresa, que es un proyecto progresista humanista, distinto para la Argentina. Hay que pensar con la vista en el futuro, Facundo es una persona que reúne las condiciones personales de formación profesional, capacidad e integridad personal, todas cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Además de todo eso es un buen candidato en este contexto donde la gente necesita a alguien que venga más del sentido común que de la trayectoria de años”,

Maximiliano Abad expresó: “La unidad es un valor estratégico en función de la construcción de alternativas. Nosotros somos militantes permanentes de la unidad de nuestra coalición, pero la coalición tiene que permitirse tener pluralidad y distintas posiciones sobre los distintos temas, por eso ratificamos la unidad en el marco de la pluralidad. Y la pluralidad forma parte de lo que ocurrió en los últimos días a partir de la declaración de Facundo y el análisis de una situación particular”.

Hay un denominador común entre todos los dirigentes radicales, tanto los que defienden a Manes como los que lo critican por sus dichos y es que por lo bajo, en off como se dice, por lo bajo comentan: "Manes no dijo nada que la gran mayoría del radicalismo piensa, lo que pasa es que no tuvo filtro y lo dijo públicamente, pero en el fondo la mayoría de los radicales piensa igual".

Sin lugar a dudas los dichos de Manes fueron un verdadero cimbronazo en las estructuras de una coalición pegada con saliva. Seguramente habrá mediadores que , café mediante, acerque posiciones y en pocas semanas todo esto será historia, pero allegados al neurocirujano fueron muy precisos: "Facundo toma nota de todo y se puede hacer el boludo pero está muy lejos de serlo, no está acostumbrado a dar puntada sin hilo y si bien las heridas se pueden curar, las cicatrices siempre quedan",

Al decir de algunos dirigentes de su partido, "Changui" Cáceres le vio el lado positivo a la situación que se vivió luego de las declaraciones de manes, "Si con tres frases locas armó este kilombo, imaginate lo que va a ser cuando a fin de mes largue con sus propuestas de gobierno para enderezar el rumbo de esta Argentina errática",

Y en parte es cierto lo que dice Cáceres, a la política Argentina, y a la oposición en particular, le hacen falta discutir ideas más que cargos, Manes está planteando eso, aunque algunos dirigentes, principalmente de su propio partido, no se ponga muy contentos y hagan comunicado que pocos leen,