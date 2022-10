Un tal Franco Bertolín transformó el Concejo de Rafaela en un cabaret

No hay dudas que el personaje es de poca talla, casi lo que en el barrio se dice un 4 de copas. Pero así y todo logró transformar el Concejo Municipal de Rafaela en un verdadero cabaret. A Don Franco se le salió de golpe la cadena y denunció a todos los concejales, les manifestó públicamente que ganan más de trescientos mil pesos y no tiene la valentía de ir a un barrio caliente de nuestra ciudad. "Ganan 320 lucas por mes y no tienen huevos", fue la denuncia que realizó Bertolín en las redes sociales.

En el concejo todas las miradas están dirigidas al presidente del organismo, Germán Bottero, quien es seguramente uno de los respaldos más importantes que tiene Bertolín, y paradójicamente el destinatario central de la ira "Franquito", que por un momento se creyó rey sin advertir que su cargo no es electivo y que le debe respeto a quienes lo pusieron en el cargo, así como a todos los concejales que integran el cuerpo. Bertolín no es más que un empleado que entre todos le ayudamos a pagar el "chango" del supermercado.

"Yo no entiendo como sigue en el cargo, cuál es la razón por la que sus propios pares no le pidieron la renuncia y me extraña sobremanera que Bottero no le pida que deje el cargo, quizá sabe muchas cosas y por ello lo mantienen, pero nos ensució a todos", nos manifestó un integrante del cuerpo.

Bertolín fue un irrespetuoso y mal educado, un desagradecido y actuó como un niño, transformó el Concejo Municipal en un "puterío" y el silencio e inactividad de los ediles de JxC siembran sospechas inconcebibles de soportar. Todos se preguntan por qué no lo despiden, todos se preguntan que tanto sabe y que podría contar. Bertolin en el cargo literalmente está chantajeando a los concejales de su propio partido, es como decir: "SI ME ECHAN HABLO"

Por el bien de la coalición opositora, Bertolín debe renunciar en forma indeclinable e irse a jugar a ser Superman en otro ámbito, no en el Concejo Municipal y cobrando un suculento sueldo que le pagamos todos.

LOS HECHOS

El Concejo Municipal de Rafaela se sumergió en un escándalo de proporciones en las últimas horas. Es que, desde la mañana de este miércoles, todo se ha tornado muy incierto, luego de que el Secretario del Concejo, Franco Bertolín, se fuera a con alguna puteada al aire -y según versiones, con portazo incluido, aunque él lo desmiente- de la presidencia del Cuerpo Legislativo y publicara en las redes sociales, que ser “era una vergüenza” ser concejal de Rafaela hoy.

Todo comenzó cuando se dio a conocer la decisión del Cuerpo: retomar las sesiones fuera del recinto. Algo que no solo era habitual hasta 2019 -había comenzado con la presidencia de Silvio Bonafede-, sino obligatorio. La llegada de la pandemia hizo que se modificara el Reglamento Interno y se “desobligara” al Concejo a salir al menos tres veces del sexto piso. Quizás esta haya sido la última actividad que faltaba retomar.

Todo se encamina a ser así. El lugar elegido: el DIAT (Dispositivo Integral de Abordaje Territorial) del barrio 2 de abril. A metros de ese lugar, hace 10 días, violaron a un menor entre tres personas. Como consecuencia del hecho, un adolescente quedó internado en Buenos Aires, un mayor quedó detenido en prisión preventiva y se busca a un tercer participante. Y como se fuera poco, hubo una pueblada que terminó con 7 policías heridos, tres manifestantes detenidos y la familia del adolescente tuvo que irse del barrio.

VíaRafaela consultó a Bertolín sobre el hecho, quien lo minimizó. Si bien reconoció tener un carácter fuerte (”alguna puteada habré soltado”), desmintió el portazo. “Se narran cosas que nunca sucedieron”, agregó. “No hubo una situación tensa ni insultos. Tampoco la chica del DIAT terminó llorando. La llamé para avisarle que se suspendía la sesión y tenían todo armado”, comentó.

Pero quizás el hecho más comprometedor haya pasado en las redes sociales. Allí, el Secretario de fue contundente. “320 lucas por mes y no son capaces de ir a poner los huevos donde deben ponerlos, que vergüenza ser concejal rafaelino hoy”.

