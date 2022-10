Elisa Carrió tildó de «vergonzoso» a los dirigentes que hablan del 2023: «Se van a ganar la bronca de la gente»

Elisa Carrió se contrapuso a aquellos dirigentes que ya piensan y hablan de las próximas elecciones presidenciales. La líder de la Coalición Cívica tildó de «vergonzoso» la actitud de políticos que tienen como objetivo el 2023 dejando de lado los problemas actuales del país. Advirtió que, quienes hablan de las elecciones, se podrían ganar la «bronca» de la gente.

La ex diputada se refirió a las internas que se empiezan a generar por la carrera presidencial: «Me parece vergonzoso la instalación de candidaturas, contracandidaturas, cualquiera sea el partido, en este momento tan terrible para la Argentina», aseguró en declaraciones radiales. Su opinión, principalmente, fue para los integrantes de su propia coalición, Juntos por el Cambio.

«Los candidatos que hoy están discutiendo esto van a volar el año que viene porque la gente les va a empezar a tomar bronca a los que en vez de ocuparse de representar a la sociedad se ocupan de sí mismos«, agregó la chaqueña. La dirigente opositora se expresó con una severa muestra de molestia por no discutir los temas importantes de Argentina.

Al revés que la mayoría de los dirigentes opositores, le quitó importancia a los dichos de Facundo Manes contra Mauricio Macri al acusarlo de hacer una presidencia con «populismo institucional». «Hay que dejar pasar. No me parece tan relevante. Hay diferencias de opiniones y no hay que forzar dentro de las fuerzas que alguien no pueda decir algo. Ha habido una reacción desproporcionada a los dichos de Manes», enfatizó.

Como cierre a su análisis político, se abocó a opinar sobre la interna que hay en la alianza que forma parte su fuerza política. Al igual que las declaraciones de Manes, le quitó trascendencia a la disputa por la suspensión de las PASO: «Las internas de Juntos por el Cambio se van a resolver con PASO institucional o sin PASO institucional, pero internas abiertas va a haber«, sentenció.

* Para www.elintransigente.com