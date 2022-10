Federico Storani de cara al 2023: “Si es Macri o Cristina, organicemos un suicidio colectivo”

El dirigente radical Federico Storani respaldó al diputado nacional, Facundo Manes, en medio de la interna de Juntos por el Cambio. Incluso apoyó una posible candidatura del neurocientífico de cara a las elecciones del año próximo y consideró que si de lo contrario la disputa por el Poder Ejecutivo se resume en Mauricio Macri versus Cristina Kirchner hay que organizar “un suicidio colectivo”.

En diálogo con Romina Manguel, en el programa Opinión Pública (Canal 9), Storani habló de “un resurgimiento del radicalismo” y criticó que durante la gestión de Macri “nunca existió un gobierno de coalición, fue una coalición electoral”. En ese sentido, reprochó que la administración de Cambiemos “nunca sentó en la mesa al radicalismo para discutir políticas públicas esenciales”; y ejemplificó como “el caso más palpable” el endeudamiento que se firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Al radicalismo se lo comunicaron por teléfono”.

En este marco señaló que la UCR debe “golpear, patear y ganarse los lugares” dentro de la coalición opositora. En sintonía con Manes, Storani también criticó a Macri al afirmar que “ignora bastante la historia”. Recordó que cuando el ex presidente “señaló que el primer populista fue Hipólito Yrigoyen, ignoró que la Ley Sáenz Peña, con mucha sangre de por medio, logró el sufragio universal en la Argentina, exactamente lo contrario a un planteo populista fraudulento”.

El ex ministro del Interior y ex diputado nacional, niega el liderazgo de Macri dentro de la coalición opositora. “Cuando se nos ha dicho 20 veces que hay un liderazgo supuestamente tácito, impuesto y demás, 20 veces hemos respondido que no conocemos otro liderazgo que no sea de nuestro partido y en todo caso esto se tiene que dirimir a través de las PASO”.

Consultado sobre a quién apoya de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, Storani expresó su respaldo a Facundo Manes. El neurocientífico tensó la interna en Juntos por el Cambio semanas atrás cuando dijo que Macri tenía que “reflexionar” porque “en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”, declaró el diputado radical y comparó: “El populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”.

Al respecto, Storani dijo este domingo que Manes “conceptualmente tiene razón” y lamentó que si de cara al 2023 la definición entre oficialismo y oposición son Macri o Cristina “organicemos un suicidio colectivo”.

Storani expresó sus críticas hacia Macri en la misma sintonía que Manes, quien desde hace tiempo viene planteando cuestionamientos y similitudes entre el ex presidente y Cristina Kirchner buscando dar una nueva identidad a la coalición opositora.

En cada oportunidad que tiene, el neurocientífico afirma que busca alcanzar “un proyecto que salga por arriba del laberinto, porque estamos atrapados en un fanatismo y en una grieta que sólo le sirve a los que ganan elecciones con esas grietas”.

De hecho, meses atrás en diálogo con Infobae, Manes declaró que no lo representa el país de CFK ni el de Macri: “Yo quiero salir por arriba de ese laberinto, convocando a todos los sectores y dejando a los extremos de lado”. “El ex presidente Macri y la vicepresidenta Cristina Kirchner dividen a la sociedad y yo creo que la solución de la Argentina es al revés: liderazgos que unan, no que dividan, porque no se puede transformar una Argentina dividida”, había dicho en aquella oportunidad.

Con información de www.infobae.com