Durán Barba: “Hay una inflación descomunal y si el Gobierno no hace algo va a terminar en un estallido social”

El consultor político ecuatoriano Jaime Durán Barba planteó hoy que “el kirchnerismo no acaba de entender cuándo es Gobierno y cuándo es oposición y sigue agitando al país cuando es Gobierno”, algo que comparó con “jugar con fuego en un bosque seco”.

“El Gobierno debería tomar en serio que hay una inflación descomunal, una situación de angustia en la gente terrible y que si no hace algo van a terminar en un estallido social de proporciones inauditas”, pronosticó el analista político en declaraciones radiales.

En esta línea, indicó que es “absurdo que un Gobierno esté promoviendo el caos en una época en la cual todo puede volar en pedazos, porque la sociedad occidental actual está en una situación crítica y el Gobierno no debe jugar con fuego en un bosque seco”.

“Estamos en un momento de crisis profunda de las democracias representativas de occidente. No he visto otro Gobierno que juegue con tanto entusiasmo con locuras como el Gobierno argentino”, remarcó en diálogo con radio Rivadavia.

Por otro lado, sostuvo que el ex presidente Mauricio Macri busca una candidatura para intentar volver a la Casa Rosada en 2023 y afirmó que, si no lo logra, debería “posicionarse para ser secretario general de las Naciones Unidas”.

“Mi impresión es que Macri busca la candidatura y me parece legítimo. No creo que para Macri sea necesario hacer tanto jaleo para tener importancia dentro del PRO: es el fundador”, sostuvo el asesor. A su vez, señaló que “las cosas no están muy bien” dentro de Juntos por el Cambio y afirmó: “Los políticos tienen un ego demasiado grande y es hora de bajar un poco el culto a la propia personalidad, dialogar y entender que hay diversos grupos, diversas personas y ninguno tiene el monopolio de la verdad”.

“Me lo imagino a un Macri, si no es Presidente, posicionándose para las Naciones Unidas. Toca ahora que un latinoamericano sea secretario general y Macri sería ideal para es tipo de posición”, añadió.

Consultado sobre la polémica que se generó en la coalición opositora por las críticas que hizo el diputado nacional de la UCR Facundo Manes al líder del PRO, expresó: “Nadie puede atacarle a Macri por el tema del espionaje, que fue un invento disparatado de los kirchneristas y fue desestimado por la Justicia. Una cosa es disentir y otra es calumniar”.

La semana pasada, y en declaraciones televisivas, Manes aseguró que Macri debe “reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional; hubo operadores que manejaban la Justicia, también hubo datos de que se espió a gente incluso de su gobierno”, y comparó: “El populismo económico es el kirchnerismo, pero el populismo institucional también lleva al fracaso de las naciones”.

A los pocos minutos, desde el sector Halcón del PRO salieron al cruce. “¿Manes a quién te comiste?”, interpeló Darío Nieto, legislador porteño y hombre de confianza del ex presidente de Boca Juniors. “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre”, lo defendió Nieto.

Otra que recogió el guante en esa línea fue Silvia Lospennato, diputada nacional. “Estoy orgullosa del gobierno del Presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios. Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023 al que no le guste que siga su rumbo”, sostuvo la legisladora.

En ese eje, también se sumó el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Creó el PRO, fundó Juntos por el Cambio y cortó años de populismo. Mauricio Macri reivindicó el valor del esfuerzo, logró un cambio cultural y transformó la forma de hacer política. De kirchnerismo no tiene nada. Respeto y admiración”, sostuvo en aquel momento el ex ministro de Seguridad bonaerense.

