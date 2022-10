“Esto me arruinó la vida”: le dieron el alta al fotógrafo agredido por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

Luego de permanecer diez días internado, fue dado de alta Pedro “Peter” Alberto Orquera (61), el fotógrafo al que agredieron por los amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne cuando le intentó sacar una foto a las celebridades. Pudo regresar a su hogar luego de que lo operaron por una fractura expuesta en uno de sus codos.

El hombre recibió una agresión física por parte de Jac Rhys Hopkins (29) y Josey McNamara (45), quienes lo corrieron y lo golpearon luego de que les tomará fotografías a las actrices a la salida de un restaurante en el barrio porteño de La Boca. Sobre eso, decidió expresarse ante la empresa y aseguró que se siente dolorido y contó cómo atraviesa este momento. “Fue un episodio muy trágico en mi vida”, sostuvo.

“Soy freelance, no tengo un sueldo. Ahora estoy fuera del circuito. Esto me arruinó la vida, no puedo solventar a mi familia, estoy atravesado por esta situación de no saber qué hacer”, detalló el reportero gráfico.

En esa misma línea, habló sobre los agresores y dejó en claro su postura al respecto de cómo la justicia tomó este asunto, ya que tanto Hopkins como Mc Namara declararon ser camarógrafo y productor y reconocieron ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°10 haber estado en el lugar de los hechos acompañando a las actrices durante una visita de incógnito al país. Pero de todas formas, negaron haber participado en los hechos por los cuales son acusados.

Cabe destacar que tras la audiencia, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires los autorizó a ambos para que puedan salir del país tras pagar una caución de 2 millones de pesos cada uno. “Tras presentar nuevas pruebas y solicitar el cese inmediato de las medidas restrictivas, la defensa acordó con la Fiscalía el cese de la prohibición para salir del país tanto para Hopkins como para Mc Namara. El permiso se extenderá a partir del depósito de una caución de $2.000.000″, informaron desde el departamento de información judicial del Consejo de la Magistratura local.

Fuente: la100.cienradios.com