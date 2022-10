Manes en Santa Fe: "Tengo un sueño que es más ambicioso que ser presidente"

La interna en Juntos por el Cambio arde y el radicalismo está decidido a ganar terreno dentro de la coalición. El diputado nacional de la UCR Facundo Manes pasó por Santa Fe con motivo de una charla que dio en el Paraninfo de la UNL llamada "El rol de la ciencia, la tecnología y la educación como motor de desarrollo" y en diálogo con la prensa hizo hincapié en estos ámbitos que forman parte de sus pilares como precandidato a presidente.

El legislador señaló que hace décadas la Argentina no encara el desarrollo, solo por momentos se "estabilizó" la macroeconomía. "La economía y el desarrollo argentino tiene que ser básicamente mitad en recursos naturales, generar tecnología también para extraer los recursos naturales y agregarle valor. Y además una economía que no dependa de los recursos naturales como Canadá", expuso.

"Es inevitable estabilizar la macroeconomía. No hay desarrollo sin estabilización macroeconómica, pero no es suficiente estabilizar la macroeconomía. Tenemos que después encarar el desarrollo porque sino vamos a seguir habilitando pobreza y vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable", indicó.

Manes está recorriendo el país y preparándose para ser precandidato a presidente, al mismo tiempo que va consolidando su visión y sus propuestas: "El mayor desafío de un liderazgo hoy es convertir esa desesperanza y tristeza en esperanza, en motivación". Y agregó: "Veo una total separación entre lo que discute la dirigencia y los canales de televisión, la agenda de noticias, con lo que la sociedad quiere. La sociedad quiere trabajo, llegar a fin de mes, seguridad, irse de vacaciones con la familia una vez al año, no quiere grandes cosas, sin embargo la política, la dirigencia y el statu quo no le puede permitir eso. Ese es el gran desafío que tenemos, entrar a la modernidad".



El referente radical apuntó que el país necesita consenso y política de Estado para mejorar la productividad, "esos son los verdaderos problemas económicos de la Argentina, no la inflación, ni el valor del dólar, ni la brecha cambiaria, esos son síntomas de una economía enferma". Sostuvo que para terminar con las diferencias en el país es necesaria la empatía.

"Creo que lo que pasa en Juntos por el Cambio es que tiene que darse una discusión porque en 2015 nació básicamente como una fuerza antikirchnerista que no estaba mal porque el kirchnerismo venía de gobernar mucho tiempo, 12 años. Los argentinos necesitamos alternancia, además decían que iban por todos, había riesgo de autocracia", señaló Manes y apuntó que en ese entonces el partido no tenía una idea de país. A lo que agregó: "Macri dijo «esto es un gobierno del PRO» fue una coalición electoral y va a ser una coalición legislativa pero no es un gobierno de coalición. Y nos fue mal, en el 2019 no se votó a Cambiemos, perdió". Además resaltó que desde el Frente de Todos fue una alianza electoral para ganarle al PRO o a Macri "pero no fue un proyecto de país y es un desastre".



Para el 2023 Facundo Manes propone otro camino para diferenciarse del 2015: "Necesitamos explicarle a la sociedad que hay un nuevo mundo, necesitamos construir un nuevo país y ese nuevo país se tiene que construirse basándose en la educación, en la innovación, la ciencia, la tecnología vinculada a la producción, con capital humano, con instituciones fuertes con una geopolítica adecuada, con consenso político, con integridad en los dirigentes, con racionalidad económica e impositiva".

"Lo que pasó entre el 2015 y el 2019 no fue una coalición, fue el PRO gobernando y el radicalismo acompañando con la ética de la responsabilidad, pero el mismo Macri dijo esto. A nivel nacional (el radicalismo) casi tenemos la mitad de los votos del pro. Hoy la coalición tiene diferentes colores, es una coalición mejor que la del 2015 al 2019 porque antes era de un solo color y ahora por lo menos es una coalición por lo menos con dos colores fuertes, el amarillo y el rojo radical", indicó sobre las diferencias ente los partidos. También defendió las Paso, elecciones donde el PRO y el radicalismo irán renovados y con sus mejores candidatos. Y sentenció: "Lo que no puede pasar es que que sigamos siendo una coalición de un solo color, donde no hay una discusión interna, no haya matices, porque eso en realidad no es una coalición, eso es un partido político".



Facundo Manes se mostró decidido a ser una verdadera alternativa en las próximas elecciones tanto a nivel nacional como provincial: "El radicalismo ha vuelto a tener vocación de poder, no quiere ser furgón de cola como lo fue en 2015 y 2019". En lo que refiere a Santa Fe, resaltó como candidatos a Carolina Losada y Maxi Pullaro.

"Tengo un sueño que es más ambicioso que ser presidente, porque en Argentina tuvimos muchos presidentes y la mayoría no puede caminar por las calles. Hay que pertenecer a un colectivo para cambiar la decadencia crónica", resaltó el diputado y manifestó que el próximo presidente debe "ceder", hacer un gobierno que promueva el consenso y políticas de Estado.

Luis Changui Cáceres, quizá el dirigente político que más temprano brindó su apoyo al neurocirujano en su intento por llegar al sillón de Rivadavia

Con información de Uno Santa Fe