La bronca de los hijos de Wanda Nara por el escándalo con L-Gante: “Esperemos que se digne a venir”

En medio de la polémica situación de Wanda Nara y L-Gante, Mauro Icardi decidió realizar un vivo de Instagram con el objetivo de dar su versión de los hechos acontecidos en los últimos días. Y, en ese descargo, el futbolista dio a conocer todos los detalles de su supuesta separación y la postura de sus hijos en el asunto.

Si bien una de las cosas que no pasó desapercibida de su monólogo fue que el deportista negó que estuviese divorciado de la mediática, los usuarios se quedaron sin palabras al enterarse que, durante toda esa problemática situación, los hijos del matrimonio y su relación con Maxi López quedaron en Estambul. Al ver que madre continúa en Buenos Aires con el cantante de cumbia 420, Mauro Icardi aseguró que le dieron un ultimátum.

“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo”, explicó el deportista a los que estaban disfrutando de su directo de Instagram. “También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, agregó.

“El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca”, reveló Mauro Icardi en otro momento de su directo. “Yo no quiero meter a los nenes, les hablo les cuento. Valentino va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa”, acotó.

“Antes del estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que, si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, comentó, con respecto al comportamiento de Valentino y cómo reaccionó ante la decisión de la empresaria.

Por otra parte, el futbolista aseguró que tendrá una charla con Wanda Nara cuando regrese a Turquía debido a que tiene “un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos”. Y, habló sobre el gran cariño que tiene por los pequeños de Maxi López: “Veremos si seguimos con esta postura y si se puede hacer algo por los nenes. Ya saben la clase de padre que soy y como me comporté con tres nenes que no son míos. Los quiero como si fueran míos, como si los hubiera parido yo”.

Fuente: la100.cienradios.com