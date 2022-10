Cuti Romero contó que en el grupo de la Selección se habló de las lesiones y lanzó: “Creo que Dybala no llega”

Cristian Romero reveló que en el grupo de whatsapp que tienen los jugadores de la Selección hay un monotema en las últimas horas y es el estado físico de los jugadores a menos de 40 días del comienzo del Mundial Qatar 2022 luego de que se confirmaran los desgarros de Di María y de Dybala, y dejó una frase contundente: “Creo que Paulo no llega al Mundial”, lamentó.

El defensor habló después de jugar con su equipo, el Tottenham Hotspur, un partidazo por la Champions League ante el Eintracht de Fráncford que ganaron 3-2 para encaminar el pase a octavos de final de la Liga de Campeones.

“Creo que Dybala no llega al Mundial”: una de las frases de Cuti Romero

“Un poco triste por ellos, por Paulo, que creo que no llega. No hablé con él pero seguramente debe estar muy mal y le deseo pronta recuperación”.

“El Fideo va a llegar por lo que he visto y por lo que he hablado con los compañeros, y creo que Leo ya está bien”.

“Por un lado contento y por el otro una triste noticia por Paulo, que creo que no llega”.

“Su baja es dura porque es un jugador muy importante, todos saben lo que es futbolísticamente e internamente al grupo le hace muy bien, es una persona muy positiva, le da calidad al juego de la Argentina más allá de que no sea titular, pero cada vez que le ha tocado ha marcado la diferencia y es una baja muy importante para nosotros”.

La lesiones de Messi, Dybala y Di María preocupan a la Selección argentina

La “pequeña molestia” que tiene Lionel Messi, el desgarro que sufrió Paulo Dybala y la lesión de Ángel Di María, preocupan a los argentinos y al seleccionador, Lionel Scaloni, que cada día mira con más atención un posible reemplazo, a 40 días del Mundial.

El Fideo Di María tuvo que ser reemplazado a los 23 minutos del partido del Juventus ante el Maccabi Haifa correspondiente a la cuarta jornada del Grupo H de la Liga de Campeones por un tirón en la pierna derecha.

Di María se convirtió en el tercer futbolista argentino que sufre molestias físicas en los últimos días y a menos de un mes y medio para el comienzo de la Copa del Mundo.

Dybala, con un pie afuera del Mundial

“¿Cómo está Dybala? Digo mal para no decir muy mal, pero me temo que es más malo que malo. Creo que no estará con la Roma hasta 2023″, sostuvo el domingo en rueda de prensa el entrenador de la Roma, el portugués José Mourinho.

Dybala se lesionó el domingo tras convertir un gol de penal que le permitió a su equipo vencer al Lecce por 2-1 en un partido de la Serie A italiana. El exjugador de Instituto, Palermo y Juventus fue reemplazado a los 49 minutos, instantes después de convertir su gol.

La prensa italiana precisó que Dybala sufrió un desgarro en el recto femoral izquierdo. “La Joya” será sometida este miércoles a una resonancia magnética que ayudará a determinar cuánto tiempo estará el argentino de 28 años fuera de los campos.

