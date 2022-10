La escandalosa versión de separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “No habría vuelta atrás”

En los últimos días crecieron los rumores acerca de la inminente separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Diferentes versiones se sumaron al respecto y, esta mañana, Luli Fernández habló de lo que la información que le llegó de parte del entorno de Camila Homs.

La panelista de Socios del Espectáculo dio detalles sobre esta crisis que ya estaría solucionada, en la intimidad: “Del entorno de Camila Homs, lo que me dicen es ‘probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se dé después del mundial’”, enfatizó Luli Fernández, sobre lo que se estuvo comentando en diferentes programas.

Tras ello, la panelista añadió: “Pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás”, confirmó la modelo. De acuerdo a la información que circuló, Rodrigo de Paul y Tini Stoessel ya no son novios: “Él quería anunciar que el vínculo estaba interrumpido por ahora, porque estaría terminado”, confirmó Fernández sobre la versión que le llegó.

“Pero que, desde el entorno de Tini, estaban insistiendo en que la noticia se dé después del Mundial”, sostuvo Luli Fernández. En el mismo programa, la panelista contó también que habría tenido una conversación en malos términos: “Habría llamado a su mamá, Mónica, y le habría dicho que estaba harto de la situación”, sostuvo.

“Que el papá de Tini lo había llamado y que le habría cortado el teléfono porque la situación no daba para más”, añadió la modelo sobre esta historia. “Tini estaba hasta hace horas en España grabando un comercial para una marca de cuidado capilar que la tiene contratada”, indicó Fernández, al respecto.

“Ella estaba en Barcelona, él estaba en Madrid y no se habrían cruzado pese a que están a dos horas de avión desde hace varios días”, reveló la modelo.

Fuente: la100.cienradios.com