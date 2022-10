Horacio Rodríguez Larreta aseguró que su candidatura en 2023 «no va a depender de lo que haga Macri»

Horacio Rodríguez Larreta no confirmó que vaya a ser candidato a Presidente en las elecciones del 2023. El Jefe de Gobierno porteño no quiso asegurar que se postulará para ocupar el sillón de Rivadavia. Pese a poner en duda su presencia, sostuvo que su decisión no dependerá de quién se postule en Juntos por el Cambio. Al mismo tiempo remarcó que su determinación no estará basada en lo que decida Mauricio Macri.

El alcalde de la Ciudad de Buenos Aires se expresó sobre las elecciones que se aproximan en 2023. Aunque sea uno de los principales dirigentes a quedarse con la presidencia, aún no confirmó su participación. Prefirió mostrarse cauto y esperar a los próximos meses para decidir su futuro en la política, teniendo en cuenta que el próximo año culmina su mandato en la Ciudad.

Sin embargo quiso dejar en claro que lo que defina no está atado a quiénes se postulen en su espacio: “Si decido ser candidato no va a depender de lo que decida Mauricio Macri, ni ningún otro. Me parece sano que haya varias alternativas y candidatos. Si fuera él, Gerardo Morales, Facundo Manes, quién sea. María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich…”, indicó en una entrevista en LN+.

Puntualizó en la importancia que tiene la elección de la sociedad y que finalmente es quien selecciona al que más la representa: “El criterio nuestro es que elige la gente. Es lo más democrático. Después está en nosotros encontrar el mejor mecanismo. En las últimas PASO nos manejamos con muchísima responsabilidad y ganamos la elección”, añadió el mandatario porteño.

En relación a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta no quiso acotar a si será candidato o no. Admitió que tiene una amistad, conversa con él y que «tiene todo el derecho a serlo». Asimismo opinó: “Está haciendo cosas de candidato. Recorre, va y viene, cosas que uno le atribuiría a un candidato, pero si mañana está acá, pregúntenle a él”.

* Para www.elintransigente.com