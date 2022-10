Las leyes turcas podrían favorecer a Mauro Icardi en el conflicto con Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi se enfrentarían en la justicia ya que la famosa parece no querer volver con el futbolista y ya estarían pensando en el divorcio. En el programa conducido por Karina Mazzoco dieron información sobre la justicia turca y como algunas leyes perjudicarían a la famosa.

Cora de Barbieri dió información exclusiva sobre la legislación turca. “En Turquía no existe la custodia compartida. En caso de divorcio sólo uno de los padres obtiene la custodia exclusiva de los hijos en conjunto. Incluso si ambos padres acuerdan la custodia compartida”, comentó la panelista. Como Icardi ahora tiene juridicción en este país, toda acción legal que realice tendrá que acatarse a las leyes turcas.

“Estamos hablando de un montón de dinero”, comenzaron diciendo en el programa de Mazzoco. “Son millones de dólares. De bienes hay: dos departamentos en Milán (Triplex San Siro y un Dúplex en el centro), una casa de campo en Galliate, una casa en Brienzo (a las orillas del lago Di Como), una casa en Santa Bárbara (barrio privado en Tigre) y un piso en la torre Le Chateu”, dijo Diego Esteves. Parece que los bienes en común que tiene la pareja con varios y están tasados en millones de dólares, por lo que ninguno de los dos querrá ceder.

Mauro Icardi contó los problemas de fertilidad que tiene Wanda y negó los rumores de embarazo

“Los que siguen la historia, saben que hace 6 años que tuvimos a Isabella y que no puede quedar embarazada. Nada más”, comentó el futbolista en el vivo que hizo en Instagram. “Esto le vende a la prensa. Les va a vender decir que sí está embarazada y el jueguito mediático”, disparó Mauro Icardi con respecto a las especulaciones sobre el presunto embarazo.

“Fui a Buenos Aires a estar con Wanda, a hablar, a intentar solucionar, porque ya me parecía demasiado toda esta… no hay palabra para describir lo que está haciendo porque no es lo la caracteriza, no es lo que siente, no es lo que tiene adentro suyo”, concluyó el delantero del Galatasaray sobre su encuentro con Wanda Nara.

Fuente: la100.cienradios.com