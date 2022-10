Lali Espósito y Peter Lanzani estarían viviendo un romance y explotó todo: “Se están divirtiendo”

Lali Espósito y Peter Lanzani vivieron un intenso romance cuando ambos eran parte de ‘Casi Ángeles’ (Telefe) aunque luego se separaron en 2009. Ahora, Vico D’Alessandro, amigo íntimo de ambos, se refirió al tema e hizo crecer los rumores de una posible reconciliación.

En una entrevista que realizó con Juan Etchegoyen para Mitre Live, el actor no aseguró los rumores pero sus dichos le dejaron algunas esperanzas a los fanáticos de esta icónica pareja que traspasó la ficción.

Vale recordar que los rumores aparecieron luego de que fueron vistos juntos y muy compinches en el festival de San Sebastián. El momento quedó registrado en video y se hizo viral.

“Hoy por hoy cada uno de los actores de Casi Ángeles están enfocados en su carrera y hemos encontrado nuestra carrera, como Lali Espósito y Peter Lanzani, Y no sé nada de las versiones de romance”, comenzó diciendo el actor argentino al respecto.

En esa misma línea, sumó: “No tengo información pero sé que los dos están cada uno rompiéndola en lo que hacen y es lo que me pone más contento, son dos personas que trabajan mucho y le ponen todo”.

Además, el ex Casi Ángeles sumó que ambos son “gente que tiene pasión y a esto hay que ponerle eso. Tuvimos suerte de tener oportunidades y hay que valorarlo a eso. A mi me da lo mismo si están juntos o no, se están divirtiendo cada uno desde su lugar”.

“Hace poco pude verla acá en Barcelona a Lali. No me dijo nada de Peter ni tampoco hablamos de nadie en particular, Lali tiene una fuerza bárbara, es una gran persona y no se olvida quién es, tiene un sello muy auténtico y a veces en la virtualidad todo es igual y encontrar a alguien así se nota. Me pone muy feliz”, sentenció D’Alessandro, sin dar más detalles sobre el tema.

Fuente: la100.cienradios.com