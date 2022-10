Carolina Baldini rompió el silencio sobre el enojo del Cholo Simeone con Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid: “Te juro”

En los últimos días, diferentes medios que cubren las noticias del mundo del deporte dieron a conocer que el Cholo Simeone estaría molesto por las distracciones de Rodrigo de Paul a causa de su noviazgo con Tini Stoessel. En su momento, el director técnico del club Atlético Madrid evitó profundizar al respecto, pero la que rompió el silencio fue su ex, Carolina Ubaldini.

“Nada que comentar, sino simplemente resolver las situaciones internamente”, había comentado a la prensa el Cholo Simeone, al ser consultado sobre una posible molestia del club con la ausencia de Rodrigo de Paul, a entrenamientos y uno de los partidos. Aunque contaba con permiso de los directivos del Atlético Madrid, el delantero fue visto en uno de los shows de su novia, Tini Stoessel, situación que generó una interna y una reacción de los propios hinchas.

A quién le consultaron al respecto fue a Carolina Ubaldini, quién se pronunció sobre ello ante la pregunta: “¿Cómo tomás todo lo que pasa alrededor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, por las acciones de él? Dicen que el Cholo Simeone estaría enojado porque él le habría mentido”, quiso saber un cronista. “Te juro que no la leí a esa noticia. Te juro que no la leí. Creeme”, fue la respuesta sensata de la ex del director técnico.

Al escuchar su respuesta, el cronista insistió: “¿Vos crees que no debería enojarse el Cholo?”, repreguntó Alejandro Guatti. “No sé, no sé. Yo no me meto en la vida de nadie”, fue la tajante respuesta de la ex de Cholo Simeone.

Qué dijo el Cholo Simeone sobre el conflicto con Rodrigo de Paul por Tini Stoessel:

“Es un tema entre él y nosotros. Y ya está todo dicho”, respondió sin rodeos, el director técnico del Atlético Madrid. “Es un tema de él y nosotros. Lo que pase fuera de aquí, no le interesa a nadie, nada más que a él y a nosotros”, sentenció Simeone; y finalizó: “Es un tema del club y del jugador. Lo demás está claro. Que cada uno piense lo que quiera”.

