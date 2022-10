Para el Financial Times, “los argentinos se mudan al extranjero a medida que la economía se deteriora”

El periódico británico Financial Times publicó una nota donde advierte que los argentinos están dejando el país “en oleadas a medida que se profundiza la crisis económica”. Para la publicación especializada las malas perspectivas laborales, la inflación y un gobierno que lucha por restaurar la confianza pública son algunos de los aspectos que impulsan a emigrar.

De acuerdo al artículo publicado, miles de argentinos empezaron a emigrar “por primera vez en una generación”, produciendo así un rotundo cambio social. Y es que históricamente Argentina solía atraer inmigrantes de distintos lugares.



“A fines del siglo XIX, llegaron personas de Europa seguido por inmigrantes judíos en el periodo de pre guerra y luego de Bolivia, Paraguay y de manera más reciente quienes huían de la crisis económica en Venezuela”, detalló la publicación británica.

Allí acentúa que la situación se modificó y ahora son los argentinos quienes buscan emigrar a causa de la crisis económica. “Las malas perspectivas laborales, la inflación vertiginosa y un gobierno que lucha por restaurar la confianza pública parecen estar revirtiendo lentamente esta tendencia, a medida que más argentinos optan por escapar de los problemas financieros de la Nación”, explica el artículo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España, durante el año pasado ese país recibió 33.600 ciudadanos nacidos en Argentina. Es decir, la mayor cantidad desde 2008 y tres veces más que hace seis años, indicó el informe donde funcionarios de migración consideraron que dichas cifras son “una subestimación” dado que “muchos tienen pasaportes europeos por descendencia”.

Por otra parte, la nota advierte que las solicitudes para obtener la ciudadanía española o italiana alcanzaron un récord el año pasado. Entre enero y septiembre de 2021, se presentaron más de 55.000 solicitudes de certificado de “no naturalización” emitido por la cámara electoral argentina.

El incremento resulta significativo dado que “superó el pico más alto de la crisis económica previa de 2001- 2022, cuando se realizaron 39.000 solicitudes”.

Más allá de los datos vinculados a España, en Chile y Uruguay también se registró un nuevo máximo en el número de solicitudes de residencia de argentinos desde 2020. “Uruguay emitió permisos de residencia a 1.656 argentinos el año pasado, la cifra más alta en casi una década. Y cerca de 10.000 argentinos se convirtieron en residentes de Chile desde 2017, convirtiéndose así en el sexto grupo migrante más grande del país.

La situación social tiene varias causas. Para el Financial Times “la confianza en la economía argentina se ha evaporado. El gobierno peronista de izquierda está luchando para financiarse con una pila cada vez mayor de deuda interna y reservas internacionales netas precariamente bajas”. Sumado a eso, otro factor que incide en la decisión de emigrar son las internas políticas. Al respecto, resaltan que “las peleas políticas internas antes de las elecciones del próximo año han destruido cualquier esperanza sobre la capacidad del gobierno para impulsar reformas para reducir la inflación”.

“Los estrictos controles de cambio de divisas están disuadiendo la inversión extranjera, y el rápido deterioro de la confianza y la dificultad del gobierno para financiarse a sí mismo están generando temores entre los analistas bancarios de que la recuperación económica llevará años”, explicó el diario especializado. De hecho, se detalló que una investigación determinó que el “salario mínimo en Argentina es el más bajo en términos de dólares, después de Venezuela, entre las nueve principales economías latinoamericanas”.

Otra señal que causa preocupación entre los habitantes es la falta de vivienda propia y disminución en el nivel de vida que “está cambiando las percepciones en torno a la seguridad”. Si bien los “niveles generales de pobreza cayeron levemente al 37% en el primer trimestre de este año, desde el 40% a principios de 2020, hubo un aumento considerable en la pobreza extrema y la pobreza entre los niños, según un informe de septiembre publicado por la agencia nacional de estadísticas”, informó el diario británico.

Por tal motivo, se consideró que el pesimismo frente a la crisis económica resulta clave al analizar los movimientos migratorios. Roy Hora, historiador e investigador del CONICET indicó a The Financial Times que “los números pueden no ser necesariamente muy altos, pero la idea de que podrías estar mejor en otro lugar está creciendo y resuena”. Si bien la situación se torna notable, el especialista sostuvo que en Argentina resulta difícil obtener estadísticas oficiales de migración dado que “han sido históricamente insignificantes” ya que se trataban de grupos pequeños.

Aún así, durante la pandemia se obtuvieron algunas cifras como parte de los requisitos de inmigración de COVID-19. “Entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, unos 50.000 argentinos declararon que se iban a mudar a otro país, un promedio de 3.500 por mes”, detalló la publicación donde Hora remarcó que “hay un flujo significativo de personas creativas y adineradas que se van”.

Finalmente, la nota estima que “26.000 argentinos vivían en el Reino Unido el año pasado, 6.000 más que en 2020 y la cifra más alta en al menos una década, según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido”.

Fuente: Infobae