El kirchnerismo afirmó que el acuerdo con el FMI «no funcionó» y «está caído»

El acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) generó posiciones cruzadas dentro del Frente de Todos. Por el lado del kirchnerismo hubo un sector que votó en contra del pacto de Martín Guzmán, por entonces ministro de Economía, mientras que el ala peronista acompañó el entendimiento. Sin embargo, ahora Andrés Larroque dio detalles sobre como se encuentra este convenio.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora admitió que el Poder Ejecutivo debe renegociar el pacto porque «el acuerdo original está caído de hecho» y «es evidente que no funcionó«. De esta manera, expuso las falencias de la gestión y afirmó que Sergio Massa ya comenzó a charlar sobre una renegociación.

«Yo creo que el acuerdo original está caído de hecho por varios motivos. Primero por el inicio de la guerra que modificó el contexto. Después objetivamente me parece que las renegociaciones ya se están haciendo. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo que está haciendo en cada uno de sus viajes es ir modificando aquellas pautas originales», enfatizó en declaraciones radiales según NA.

Además, el dirigente del kirchnerismo pidió «discutir cómo vamos a resolver este acuerdo con el Fondo, que nos habían prometido que era la panacea y estamos viendo en poco tiempo una verdad elocuente e indisimulable que lo que se había dicho no ocurrió y que no era tan beneficioso este acuerdo. Hoy estamos en una situación muy compleja que tenemos que ver cómo resolver a futuro».

El kirchnerismo contra Martín Guzmán

Larroque cuestionó que «el propio ex ministro de Economía, Martín Guzmán, ahora nos dice que el FMI no es una institución fiable. Si lo dice Guzmán que nos trajo el paquete este. Sergio Massa está negociando con esa institución y va de hecho modificando quizás cuestiones más tangenciales del acuerdo. Es evidente que este acuerdo no funcionó«, reiteró.

* Para www.elintransigente.com