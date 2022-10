Manes habló de las criticas que recibió de JxC: “Me salió a matar un sistema coordinado”

Facundo Manes expresó lo que sintió, y cómo repercutieron en él los reproches que recibió desde Juntos por el Cambio luego de haber criticado a Mauricio Macri.

Pasaron un par de semanas de aquél cuestionamiento al ex presidente que derivó en un nuevo foco de conflicto entre la Unión Cívica Radical y el PRO. Sin embargo, Manes insiste en plantear “una tercera visión” para Argentina donde haya “consenso político para estabilizar la economía y para hacer un plan de desarrollo”. En ese sentido apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández que, considera, “en forma irresponsable quiere pasarle la bomba al gobierno que venga”, pero también señaló a “los halcones” que -”también irresponsables”- “quieren que explote todo ya”.

El neurocientífico fue entrevistado en el programa Animales Sueltos (América), y ante la consulta sobre sus intenciones de ser presidente, afirmó que quiere ser “algo más importante”: “Quiero pertenecer a un conjunto de personas que transformaron la decadencia en progreso”.

En este marco, el diputado nacional se refirió a la entrevista que tensó la interna en Juntos por el Cambio. En aquella oportunidad, Manes acusó que en el gobierno de Macri “hubo populismo institucional” y que al igual que “el populismo económico” del kirchnerismo, ambos “llevan al fracaso de las naciones”.

Explicó que el periodista Luis Majul había hecho referencia a una crítica de Macri en la que afirmó que el radicalismo es “populismo light”, y defendiendo a su espacio, el diputado de la UCR recordó que le dijo al ex presidente que “debería reflexionar porque en su gobierno -no lo acuso a él- hubo evidencia de un populismo institucional en la Justicia y en los servicios de inteligencia”. Y protestó porque dirigentes como Elisa Carrió “dijeron cosas peores” y “a mí me salieron a matar”.

“Sentí pena por la Argentina. Alguien de la sociedad civil se involucra en la política, en un ambiente violento, trata de aportar un granito de arena y el mismo sistema me sale a matar. Me salió a matar un sistema coordinado”, dijo Manes sobre la reacción de sus pares en la oposición.

A la hora de contar sus sensaciones, comentó que los días posteriores a la crítica a Macri “los jóvenes me aplaudían en la calle, la gente me decía ‘che, que bien’”: “Es muy diferente a Twitter”. “Sentí lastima por una dirigencia que no discute ideas, ataca personas”, enfatizó. Manes aseguró haber salido “más fortalecido que antes” de la polémica, y agregó que si se cruza a Macri lo saludaría sin problemas: “Yo no lo critiqué a él, critiqué medidas de su gobierno”.

“Estoy acá para ampliar la coalición y ganarle al kirchnerismo para transformar la Argentina”, manifestó despejando dudas y rumores sobre su futuro en Juntos por el Cambio. “Quiero un modelo de país diferente al kirchnerismo”, insistió, no obstante expresó su deseo de alcanzar “una coalición opositora que no sea solo antikirchnerista, sino que tenga una idea de país”. “Quiero que me vote el votante kirchnerista, el del PRO, el radical, el peronista.... estamos en un cambio de época”, enfatizó Manes y recordó que a Raúl Alfonsín “lo votaron peronistas, conservadores, socialistas... Alfonsín enamoró a todos porque tenía una convicción”.

De cara a las elecciones del año próximo, reafirmó su postura de mantener las PASO y “no cambiar las reglas de juego” en este momento, y destacó que además de él, el radicalismo tiene a figuras competitivas como Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, y Martín Lousteau: “El radicalismo tiene muchos candidatos y puede unir a los argentinos porque no pertenece a los polos”

“Todos tenemos que empujar para que el Titanic -que es la Argentina- vuelva a flote. Se acabó la Argentina de los privilegiados. Voy a privilegiar al argentino de a pie que aún trabajando es pobre”, concluyó.

Con información de www.infobae.com