Patricia Bullrich pidió «no hablar más» sobre la candidatura de Macri en 2023

Patricia Bullrich habló sobre la posible participación de Mauricio Macri en las elecciones de 2023. La exministra de Seguridad del fundador del PRO, pidió «no hablar más» sobre si el ex Presidente debe estar o no como candidato. En ese mismo sentido envió un mensaje a la interna de la coalición opositora para que no se hagan parte de «la cultura kirchnerista«.

Mauricio Macri ha empezado a tener mucha más relevancia este último tiempo. Sus recorridas por la provincia de Buenos Aires y las apariciones en los medios hacen dudar aún más a propios y extraños. De todos modos continúa con la postura de no expresar qué va a hacer concretamente en el próximo año. Para la alianza es trascendental conocer su decisión final.

Patricia Bullrich fue una de las dirigentes que trató de poner una opinión sobre el tema. Posteriormente a que el exmandatario dijera que «hay que discutir ideas y no candidatos», la actual presidenta del PRO contestó: «No lo escuché. No hay que hablar más del tema de si Mauricio va a ser candidato: él dijo que lo iba a decidir en marzo. Está en su decisión y no tiene mucho sentido hablar del tema«.

La exfuncionaria reconoció que con Macri ha tenido discusiones y diferencias durante su gestión. Al mismo tiempo admitió que esas mismas rispideces las tuvo con Carolina Stanley, la por ese entonces ministra de Desarrollo Social: «Estuve en contra de nuestra política social, lo discutí mucho con Mauricio, con Stanley. Tuve muchos enfrentamientos en nuestra política social, que fue de mantener el esquema de planes sociales que habíamos heredado«, le comentó a Pablo Rossi en Radio Rivadavia.

«Si el populismo light, la cultura kirchnerista nos invade también a nosotros, ¿qué queda para el país? Nosotros tenemos que marcar claramente nuestra delimitación, nuestra línea. ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros estamos con la propiedad privada? Entonces no podemos darle diez años a determinados lugares para que puedan tener la posibilidad de no tener desalojos», lanzó como cierre.

* Para www.elintransigente.com