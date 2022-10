Tolosa Paz sobre el FdT: "Hay una unidad que no se va a romper de cara al 2023"

Tras asumir en su nuevo cargo como ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz hizo declaraciones en las que vaticinó que la opción electoral del oficialismo será "competitiva" en 2023. Al mismo tiempo, enfatizó que la "unidad del Frente de Todos no se va a romper de cara al 2023", aseguró, al mismo tiempo que insistió en que "hay que tratar que las decisiones que se tomen el FdT sean en unidad".

En una entrevista con la agencia Télam, Tolosa Paz analizó el panorama político del Gobierno, donde insistió en que a pesar de las diferencias de los tres grandes espacios que componen el Frente de Todos, se mantiene una cohesión, en vistas a las elecciones presidenciales del año próximo.

"A mí me consta que hay una unidad que no se va a romper de cara al 2023 y se sintetizará en una expresión política. Todavía no la vemos, o no está por lo menos en mi agenda", remarcó la flamante ministra de Desarrollo Social, que asumió en el nuevo cargo la semana pasada, dejando atrás su tarea en Diputados.

Sus comentarios no solamente fueron pensando en el horizonte de las elecciones del año próximo. La unidad del FdT entro otra vez en el ojo de la tormenta justamente con los cambios de Gabinete, en los que hubo cambios de ministras, entre ellas la propia Tolosa Paz. Allí la discusión pasó por el consenso y la determinación de los nombres para ocupar los cargos.

En la entrevista, la titular de la cartera de Desarrollo Social manifestó que cuenta con el respaldo del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y figura fuerte del kirchnerismo, Andrés Larroque, y de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

"Me siento con el apoyo de Máximo (Kirchner), de Sergio (Massa) y de Alberto (Fernández). No hablé con Cristina (Fernández de Kirchner). Sabe que mi teléfono está abierto y entiendo que tanto los silencios como las palabras sirven para ubicarnos en tiempo y espacio", puntualizó.

"Lo único que sé es que en estos 14 meses tenemos que resolver los problemas que tiene la Argentina: el primero tiene que ver con la inflación y cómo golpea a los que no tienen trabajo. Dije que el acuerdo de precios y salarios es necesario para poder acomodar la vida de los que tienen trabajo y de los que no los tienen", remarcó la funcionaria.

De este modo, Tolosa Paz consideró que "si todo eso se da naturalmente, seremos competitivos de cara a las elecciones". Al mismo tiempo advirtió que "lo peor que puede pasar es terminar un mandato con el sabor amargo de no haber podido mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino y de las expectativas que los votantes depositaron en el FdT", sostuvo.

Sobre el ministro de Economía Sergio Massa, la funcionaria dio su respaldo a las primeras acciones desde esa cartera, con el fin de acrecentar y engrosar las reservas de dólares. "Medidas como el 'dólar soja' o el 'dólar cosplay', logra una síntesis. Le gustará más o menos algunos actores de nuestro espacio, pero lo está haciendo porque le hace bien a la Argentina", explicó Tolosa Paz.

Con información de www.ambito.com