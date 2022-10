Patricia Bullrich prometió una «economía bimonetaria» si gana en 2023: la crítica de Cristina Kirchner

Los problemas de la economía de Argentina hace años que parecen no tener solución y a falta de un año para las elecciones, los diferentes precandidatos lanzan sus propuestas. En el caso de Juntos por el Cambio han anunciado varias posibles medidas aunque Patricia Bullirch, presidente del PRO, duplicó la apuesta y dijo que en caso de ganar las elecciones apostaría a una «economía bimonetaria«.

La misma consiste en que haya dos monedas de circulación dentro del país y que las transacciones puedan realizarse en cualquiera de las divisas. «Vamos por un sistema bimonetario para que los argentinos puedan hacer lo que han hecho, guardar sus pocos pesos en una moneda en la que creen. No nos gusta eso pero es la realidad, hay que partir de la verdad», remarcó.

En este marco, Patricia Bullrich aclaró que «no todas las cosas son importantes en un gobierno. Vamos a tener que priorizar, y lo primero que vamos a hacer es ordenar la economía. Necesitamos orden, no hay una sociedad que pueda vivir con una economía desquiciada, sin moneda, sin crédito, sin poder pensar en el futuro», señaló la exministro de Seguridad según NA.

Por último, prometió que «con coraje, vamos a ser parte de una Argentina de cambio profundo, que se anime a ir contra todos los obstáculos que la Argentina ha ido construyendo año tras año, en esta realidad de un país que llora. Vamos a convertir esas lágrimas en una posibilidad de un país distinto«, enfatizó pensando en lo que serán las próximas elecciones.

Las críticas de Cristina Kirchner a la economía bimonetaria

En mayo pasado, la vicepresidente de la Nación Cristina Kirchner hizo referencia al término de economía bimonetaria como un severo error para el país a diferencia de la consideración de Patricia Bullrich. «El principal problema que tiene la argentina es la economía bimonetaria, la importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios», afirmó.

Seguido a esto, explicó que «se piensa en dólares, los precios de los departamentos y las casas están en dólares y no pasa en ningún otro país de Latinoamérica. Si nosotros no lo resolvemos, no hay salida. No es solamente la demanda de dólares para importación sino que la gente busca y quiere ahorra en dólares, y no es cuestión de izquierda ni de derecho y ni de clase social», concluyó según Télam.

* Para www.elintransigente.com