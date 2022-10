Mauricio Macri: “La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro”

No es la primera vez que el ex presidente Mauricio Macri utiliza las redes sociales para hacer una referencia a la decisión de muchos jóvenes de irse del país por la crisis económica y social. Esta vez, les pidió que le den “una oportunidad más” a la Argentina al considerar que “el año que viene se producirá un cambio muy profundo”.

“La gente presiente el final de un ciclo y la cercanía de otro. Se produjo en el país un cambio cultural fenomenal que va a dar vuelta la rueda. Por eso afirmo que vienen años de crecimiento y desarrollo para los argentinos”, enfatizó el ex mandatario.

Y agregó: “Les pido a todos esos jóvenes que planean irse que le den al país una oportunidad más, para que los mismos logros que podrían tener en el extranjero, los tengan en la Argentina, en su provincia, en su ciudad, en su barrio. Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario”.

En los últimos días, y tras realizar una serie de actividades fuera del país, Macri comenzó a desarrollar una agenda proselitista de cara a la construcción política de Juntos por el Cambio para 2023.

Hace tres días, en otra de sus incursiones bonaerenses con tono electoral, recorrió la ciudad de San Nicolás junto con el intendente Manuel Passaglia, y el precandidato a gobernador Cristian Ritondo, donde tuvo encuentros con vecinos y comerciantes.

“Yo estoy en la cancha. Voy a ayudarlos, no me olvido de ustedes”, dijo el ex presidente al diario nicoleño El Norte al hablar sobre su futuro político y volvió a castigar al Gobierno: “El país está a la deriva porque no tenemos ni plan ni rumbo, lamentablemente”.

Este tipo de contactos del ex presidente sirven para sondear el ánimo del electorado bonaerense en un distrito clave para decidir si se presenta o no en las elecciones de 2023 para intentar volver a la Casa Rosada.

Las encuestas, de todas formas, siguen marcando un elevado rechazo de la sociedad hacia el ex mandatario. Todo indica que lo decidirá en marzo o abril del año que viene, aunque hace pocas horas dio una señal de que no será candidato: “Yo no me he anotado -dijo-. Mi pelea es por las ideas. Creo haber plantado una semilla pero ahora el árbol es de todos los argentinos”.

En la noche del viernes, además, Macri cenó con aliados de la Coalición Cívica y de la UCR. Según pudo saber Infobae, el líder del PRO trasladó su idea de establecer mecanismos para la selección de candidatos en todo el país de cara a las próximas elecciones del 2023. Además, compartió sus proyectos económicos y de políticas sociales para implementar en caso de ganarle al Frente de Todos.

No es la primera vez que Macri realiza este tipo de encuentros. Desde hace algunos meses, el ex presidente se reúne con referentes de Juntos por el Cambio, empresarios y economistas. ¿El objetivo? Tomar contacto con los sectores influyentes del país, saber qué piensan, qué planean y qué esperan para el rumbo del país el año próximo.

En alguno de esos encuentros, según pudo reconstruir este medio, Macri suele aceptar críticas sobre lo que fue su gestión entre 2015-2019, pero también se muestra decidido a influir en lo que tiene que hacer el espacio que logre ganarle, en el mejor escenario, al Frente de Todos en las elecciones presidenciales del año que viene.

Ese mismo mensaje les trasladó el miércoles por la noche al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; los radicales de Evolución Martín Tetaz y Rodrigo de Loredo; y los referentes de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La cena se realizó en su casa de Acassuso, donde estuvo acompañado por Hernán Lombardi y Fernando De Andreis.

