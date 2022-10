Luisana Lopilato recordó su separación con Michael Bublé: “Me tomé un colectivo que estaba fuera de servicio”

A pesar de que Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen un presente laboral y familiar más que encaminado, no fue fácil afrontar la distancia y la diferencia de idiomas entre ambos. Por este motivo, recordó su separación en una charla con Susana Giménez.

“Fue en Los Ángeles. Estábamos en un restaurante. No sé qué discusión tuvimos y le dije: ‘¿Sabés qué? Me voy’. Agarré mis cosas y me fui hasta la esquina. No pasaba ningún taxi, así que me tomé un colectivo que estaba fuera de servicio”, relató la actriz.

me quiero ir de shopping. Llévame a las calles donde haya locales, porque quiero caminar’. Entonces me dice: ‘Estoy fuera de servicio, pero estoy yendo para Hollywood’. Es en donde están las estrellas. Me subí sola, no había nadie y me llevó”, agregó.

Además, recordó en detalle todo lo que hizo tras esa pelea y cómo fue que empezó las clases de inglés: “No me acuerdo ahora por qué, pero estaba re enojada. Caminaba, caminaba y caminaba. Y un tipo me da un folleto para estudiar inglés. Mike me llamaba y yo no le atendía el teléfono”.

“Caminé hasta la escuela. Me atendieron y les dije que quería estudiar inglés. Me pregunté cómo eran las clases y me dicen: ‘Justo ahora empieza el curso de verano. Las clases cuestan dos dólares por mes’. Era una escuela pública. Yo decía: ‘Algo no entendí bien, dos dólares no puede ser’”, acotó.

Para cerrar, la actriz añadió: “La clase arrancaba en 20 minutos y me metí. Esa noche lo atendí a Mike, que me decía: ‘¿En dónde estás? ¡No me atendiste en todo el día!’. Finalmente cuando estaba contenta, porque había realizado algo para mí, lo atendí y le dije: ‘Adiviná en dónde estoy, venime a buscar’. No lo podía creer. Me decía: ‘¿Cómo terminaste en una escuela yendo sola sin hablar inglés?’. Y le responde que me las había arreglado”.

Fuente: la100.cienradios.com